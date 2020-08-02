"Торпедо-БелАЗ" одержало волевую победу над БАТЭ в чемпионате Беларуси

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси сегодня проходят заключительные матчи 20-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первый из них в Жодино между местным "Торпедо-БелАЗом" и борисовским БАТЭ проходил по замысловатому сценарию. В первом тайме Максим Скавыш и Игорь Стасевич забили два мяча в ворота хозяев, а торпедовцы ответили голом Андрея Хачатуряна. После перерыва "автозаводцы" переломили ход поединка: сначала Габриэл Рамос восстановил паритет, а потом Дмитрий Антилевский принес волевую викторию своей команде - 3:2.
Позже футболисты "Минска" примут на поле столичного стадиона "Трактор" гостей из брестского "Руха", а "Городея" сыграет на своем поле с минским "Энергетиком-БГУ".
Результаты остальных матчей: "Славия" (Мозырь) - "Ислочь" (Минский район) - 2:4, "Смолевичи" - "Белшина" (Бобруйск) - 0:3, "Динамо" (Брест) - "Витебск" - 1:0, "Слуцк" - "Шахтер" (Солигорск) - 0:2, "Неман" (Гродно) - "Динамо" (Минск) - 1:0.
Турнирное положение: "Шахтер" - 40 очков (20 матчей), БАТЭ - 37 (20), "Неман" - 37 (19), "Торпедо-БелАЗ" - 33 (20), "Динамо" (Минск) - 30 (20), "Энергетик-БГУ" - 29 (19), "Витебск" - 29 (20), "Динамо" (Брест) - 29 (18), "Ислочь" - 29 (20), "Рух" - 26 (19), "Славия" - 23 (19), "Слуцк" - 21 (19), "Городея" - 19 (19), "Минск" - 18 (17), "Смолевичи" - 14 (19), "Белшина" - 13 (20).
Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, забивший 12 мячей.-0-