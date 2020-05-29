"Торпедо-БелАЗ" одержало волевую победу над "Смолевичами" в матче чемпионата Беларуси

Во время матча. Фото ФК "Смолевичи"

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу среди команд высшей лиги сегодня проходят стартовые матчи 11-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них жодинское "Торпедо-БелАЗ" на своем стадионе одержали волевую победу над "Смолевичами" со счетом 2:1. На 15-й минуте встречи Анатолий Макаров ударом из-за пределов штрафной площади вывел гостей вперед. Через 20 минут равновесие восстановил бразильский полузащитник торпедовцев Габриэль Рамос, замкнувший верховую передачу с правого фланга.

После перерыва подопечные Юрия Пунтуса усилили натиск, и на 67-й минуте игры после их очередной атаки защитник "Смолевичей" Эдуард Жевнеров срезал мяч в свои ворота.

Во второй сегодняшней игре "Городея" принимает гостей из гродненского "Немана". В десятом туре городейцы сыграли вничью в гостях у мозырской "Славии" (1:1), а гродненцы обыграли жодинских торпедовцев (3:1).

Еще две встречи пройдут 30 мая: "Белшина" - "Славия", "Динамо" (Минск) - "Шахтер" (Солигорск). В воскресенье, 31 мая, лидер первенства БАТЭ сыграет на своей арене с "Ислочью", минский "Энергетик-БГУ" примет футболистов "Витебска", а в Бресте состоится местное дерби "Рух" - "Динамо". В заключительном матче этого тура 1 июня "Минск" примет гостей из "Слуцка".

Турнирное положение: БАТЭ - 22 очка, "Энергетик-БГУ", "Торпедо-БелАЗ" - по 21, "Шахтер" - 18, "Слуцк" - 17, "Ислочь" - 15, "Рух" - 14, "Динамо" (Брест), "Динамо" (Минск), "Витебск" - по 13, "Городея", "Славия" - по 12, "Неман" - 11, "Минск" - 10, "Смолевичи" - 4, "Белшина" - 3.

Список лучших бомбардиров возглавляет Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забивший семь мячей.-0-