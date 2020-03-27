"Торпедо-БелАЗ" одержало вторую победу на старте чемпионата Беларуси, обыграв у себя дома "Белшину"

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят стартовые матчи второго тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них жодинское "Торпедо-БелАЗ" на своей арене одолело бобруйскую "Белшину" с минимальным преимуществом 1:0. В первом тайме команды почти не угрожали воротам, а сразу после перерыва хозяева резко активизировались, и на 50-й минуте Валерий Горбачик открыл счет. В дальнейшем результат не изменился.

На старте 30-го национального первенства торпедовцы одолели в Солигорске бронзового призера прошлого чемпионата "Шахтер" (1:0), а бобруйчане у себя дома уступили гостям из "Минска" (1:3).

Также сегодня на поле ОСК "Брестский" дебютант элитного дивизиона местный "Рух" принимает минский "Энергетик-БГУ". В стартовом туре именно эти команды были виновницами главных сенсаций: "студенты" переиграли на своем поле 15-кратного чемпиона борисовский БАТЭ (3:1), а брестчане победили на главной арене страны минское "Динамо" (1:0).

В субботу, 28 марта, состоятся еще четыре игры: "Слуцк" - "Динамо" (Брест), "Славия" - БАТЭ, "Минск" - "Динамо" (Минск) и "Городея" - "Шахтер".

Заключительные встречи второго тура пройдут 29 марта: "Смолевичи" - "Ислочь" и "Неман" - "Витебск".-0-