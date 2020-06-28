"Торпедо-БелАЗ" победил "Витебск" в чемпионате Беларуси по футболу

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу сегодня завершается программа 15-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом из трех сегодняшних поединков футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" принимали гостей из "Витебска" и выиграли с минимальным преимуществом - 1:0. Победный мяч на 69-й минуте игры забил Габриэл Рамос.
Позже брестский "Рух" сыграет на своем поле с бобруйской "Белшиной", а "Городея" у себя дома встретится с футболистами "Ислочи".
Результаты остальных встреч 15-го тура: БАТЭ (Борисов) - "Динамо" (Минск) - 0:2, "Минск" - "Шахтер" (Солигорск) - 1:1, "Неман" (Гродно) - "Динамо" (Брест) - 1:0, "Энергетик-БГУ" (Минск) - "Славия" (Мозырь) - 5:0, "Смолевичи" - "Слуцк" - 2:1.
Турнирное положение: БАТЭ (Борисов) - 30 очков (15 матчей), "Шахтер" (Солигорск) - 27 (15), "Энергетик-БГУ" (Минск) - 26 (15), "Неман" - 26 (14), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (15), "Динамо" (Брест) - 25 (15), "Динамо" (Минск) - 23 (15), "Витебск" - 21 (15), "Ислочь" (Минский район) - 20 (14), "Слуцк" - 18 (15), "Славия" (Мозырь) - 18 (15), "Рух" (Брест) - 16 (14), "Городея" - 15 (14), "Минск" - 14 (13), "Смолевичи" - 10 (14), "Белшина" (Бобруйск) - 6 (14).
Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард "Энергетика-БГУ" Джасурбек Яхшибоев, забивший девять мячей.-0-