"Торпедо-БелАЗ" победило "Славию" в матче чемпионата Беларуси по футболу

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" обыграли мозырскую "Славию" с результатом 2:0 в перенесенном домашнем матче 17-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Хозяева имели небольшое преимущество на протяжении всей игры и забили по мячу в каждом тайме. На 45-й минуте встречи счет открыл Дмитрий Антилевский, а через 10 минут после перерыва Кирилл Премудров установил окончательный результат.
Завтра чемпион страны солигорский "Шахтер" в перенесенном поединке 16-го тура сыграет в гостях у футболистов "Минска".
Турнирное положение: "Шахтер" - 67 очков (26 матчей), БАТЭ - 58 (27), "Динамо" (Минск) - 57 (27), "Гомель" - 52 (27), "Рух" - 52 (27), "Динамо" (Брест) - 37 (27), "Витебск" - 34 (27), "Ислочь" - 34 (27), "Торпедо-БелАЗ" - 33 (27), "Неман" - 30 (27), "Минск" - 29 (26), "Энергетик-БГУ" - 29 (27), "Слуцк" - 28 (27), "Славия" - 27 (27), "Сморгонь" - 16 (27), "Спутник" - 7 (27).
Бомбардирскую гонку возглавляет форвард "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 18 мячей, на гол меньше в активе Андрея Соловья из "Гомеля".
Матчи 28-го тура пройдут 5-7 ноября.-0-