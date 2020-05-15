"Торпедо-БелАЗ" вышел в лидеры футбольного чемпионата Беларуси

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" победили "Городею" со счетом 3:1 в первом поединке 9-го тура чемпионата Беларуси и возглавили турнирную таблицу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча в Жодино прошла с преимуществом хозяев поля. На 26-й минуте счет открыл бразильский легионер торпедовцев Луис Велозу, а на 53-й минуте он оформил свой голевой дубль. Футболистам "Городеи" с 31-й минуты матча пришлось играть в численном меньшинстве, когда за второе предупреждение с поля был удален защитник Станислав Сазанович. Несмотря на это, гости не сдавались, и на 74-й минуте Лазар Сайчич сократил разрыв в счете. Пропустив мяч, жодинцы снова активизировались, провели несколько опасных атак, одну из которых на 77-й минуте завершил Андрей Хачатурян.

Центральным поединком этого тура станет завтрашняя встреча на поле "Борисов-Арены" между двумя преследователями торпедовцев - БАТЭ и "Слуцком". Также в субботу минский "Энергетик-БГУ" в Молодечно примет брестских динамовцев, а в Солигорске местный "Шахтер" сыграет со "Славией".

Еще 3 игры состоятся 17 мая: "Белшина" (Бобруйск) - "Витебск", "Динамо" (Минск) - "Ислочь" (Минский район), "Рух" (Брест) - "Смолевичи". Матч между "Минском" и гродненским "Неманом" перенесен.

Турнирное положение сейчас таково: "Торпедо-БелАЗ" - 18 очков, БАТЭ и "Слуцк" - по 16 очков, "Энергетик-БГУ" и "Ислочь" - по 15, "Динамо" (Брест) - 13, "Рух" и "Шахтер" - по 12, "Витебск", "Городея" и "Славия" - по 11, "Минск" - 10, "Динамо" (Минск) - 9, "Неман" - 8, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.

Бомбардирскую гонку возглавляют Гегам Кадимян ("Неман") и Джасурбек Яхшибоев ("Энергетик-БГУ"), забившие по 6 мячей.-0-