"Тоттенхэм", "Ливерпуль" и "ПСЖ" вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В футбольной Лиге чемпионов определились еще 3 участника 1/8 финала, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе В вторую путевку в плей-офф завоевал английский "Тоттенхэм", сыгравший вничью 1:1 в гостях у испанской "Барселоны", досрочно занявшей первое место. В Милане итальянский "Интер" с таким же счетом 1:1 завершил встречу с голландским ПСВ, который сыграет в 1/16 финала Лиги Европы. Итоговое положение: "Барселона" - 14, "Тоттенхэм" - 8, "Интер" - 8, ПСВ - 2.

В группе С английский "Ливерпуль" играл у себя дома с итальянским "Наполи" и победил с минимальным перевесом - 1:0. В Белграде сербская "Црвена Звезда" проиграла французскому "Пари Сен-Жермену" - 1:4. Итоговое положение: "Пари Сен-Жермен" - 11, "Ливерпуль" - 9, "Наполи" - 9, "Црвена Звезда" - 4. "ПСЖ" и "Ливерпуль" вышли в плей-офф Лиги чемпионов, "Наполи - в 1/16 Лиги Европы.

В группе D побед добились команды, которые досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала. В Гельзенкирхене с немецкий "Шальке" одолел московский "Локомотив" 1:0, в Стамбуле португальский "Порту" оказался сильнее турецкого "Галатасарая" - 3:2. Итоговое положение: "Порту" - 16, "Шальке" - 11, "Галатасарай" - 4, "Локомотив" - 3. "Порту" и "Шальке" вышли в 1/8 финала чемпионской Лиги, "Галатасарай" сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

В квартете А бельгийский "Брюгге" сыграл вничью с испанским "Атлетико" - 0:0, футболисты "Монако" у себя дома уступили немецкой "Боруссии" - 0:2. Итоговое положение: "Боруссия" - 13, "Атлетико" - 13, "Брюгге" - 6, "Монако" - 1. "Атлетико" и "Боруссия" вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов, "Брюгге" сыграет в плей-офф Лиги Европы.

Заключительные встречи группового этапа Лиги чемпионов состоятся 12 декабря. Последний участник 1/8 финала определится в группе F - в поединке двух претендентов донецкий "Шахтер" примет в Киеве французский "Лион". Английский "Манчестер Сити", который уже обеспечил себе путевку в плей-офф сыграет на своем поле с немецким "Хоффенхаймом". Турнирное положение после 5 туров: "Манчестер Сити" - 10, "Лион" - 7, "Шахтер" - 5, "Хоффенхайм" - 3.

В матче лидеров группы Е голландский "Аякс" в Амстердаме примет немецкую "Баварию", а португальская "Бенфика", в Лиссабоне сыграет с греческим АЕКом. Турнирное положение: "Бавария" - 13, "Аякс" - 11, "Бенфика" - 4, АЕК - 0. В плей-офф ЛЧ выступят "Бавария" и "Аякс", "Бенфика" сыграет в Лиге Европы.

В квартете G московский ЦСКА под началом белорусского тренера Виктора Гончаренко встретится в Мадриде с "Реалом", чешская "Виктория" примет у себя дома итальянскую "Рому". Турнирное положение: "Реал" - 12, "Рома" - 9, "Виктория" - 4, ЦСКА - 4. "Реал" и "Рома" уже вышли в 1/8 финала.

В группе Н испанская "Валенсия" примет на своем стадионе английский "Манчесстер Юнайтед", швейцарский "Янг Бойз" в Берне будет соперничать с итальянским "Ювентусом". Турнирное положение: "Ювентус" - 12, "Манчестер Юнайтед" - 10, "Валенсия" - 5, "Янг Бойз" - 1. "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед" досрочно вышли в 1/8 финала ЛЧ, "Валенсия" продолжит еврокубковый сезон в Лиге Европы.-0-