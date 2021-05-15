Товарищеская встреча между хоккеистами Беларуси и Казахстана отменена

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Товарищеский матч между сборными Беларуси и Казахстана, который должен был пройти 15 мая, отменен. Такая информация размещена на официальном сайте Федерации хоккея Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Причина такого решения - положительный ПЦР-тест на COVID-19 у одного из представителей казахстанской делегации, полученный 14 мая. Повторный анализ также дал положительный результат, поэтому данный представитель казахстанской сборной был отправлен на десятидневную самоизоляцию.

Вечером 14 мая все представители сборной Казахстана сдали анализы на наличие антител. По результатам тестирования организационный комитет ЧМ-2021 разрешил сборной Казахстана продолжить тренировочный процесс без проведения матча против сборной Беларуси для минимизации рисков перед началом чемпионата мира.

Начиная с 16 мая, все участники турнира уходят на запланированную самоизоляцию. Далее рабочий процесс возобновляется по утвержденному ранее графику.-0-