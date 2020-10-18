"Трактор" обыграл "Нефтехимик" в матче чемпионата КХЛ

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хоккеисты челябинского "Трактора" обыграли нижнекамский "Нефтехимик" в матче чемпионата КХЛ со счетом 6:3 (1:1, 3:1, 2:1), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Команда из Татарстана открыла счет после броска Дэниэла Буцаева. Однако до перерыва хозяева отыгрались. Отличился Артем Михеев.

Во втором периоде команда из Челябинска забросила еще три шайбы в ворота "Нефтехимика", игроки которого были точны однажды. На голы Лукаша Седлака, Сергея Калинина и Томаша Гики взятием ворот ответил Тимур Хафизов. Отметим, что одним из ассистентов Лукаша Седлака стал игрок сборной Беларуси Ник Бэйлен.

В заключительной трети поединка команды по разу поразили ворота друг друга. Сначала Либор Гудачек подарил надежду болельщикам "Нефтехимика", а ближе к концовке матча Алексей Бывальцев установил окончательный счет.-0-