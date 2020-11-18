Трансляции соревнований Белорусской федерации борьбы посмотрели около 90 тыс. зрителей

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 90 тыс. зрителей увидели онлайн-трансляции, организованные Белорусской федерацией борьбы с республиканских состязаний по вольной, женской и греко-римской борьбе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе объединения.

В августе состоялась первая трансляция, вызвавшая интерес не только у отечественных любителей единоборства, но и зарубежной публики. За поединками молодежного чемпионата Беларуси по вольной, женской и греко-римской борьбе наблюдали более 20 тыс. любителей борьбы из 21 страны мира.

Это достижение превзошли 4-5 ноября, когда в минском Дворце спорта прошел Кубок Беларуси по вольной и женской борьбе. Зрительская интернет-аудитория турнира составила 32 тыс. человек из 26 стран.

Розыгрыш Кубка Беларуси по греко-римской борьбе (13-14 ноября) был еще более популярным среди любителей единоборства. За схватками "классиков" следили 35 тыс. человек из 30 стран.

В настоящее время представители всех трех видов борьбы планируют принять участие в личном Кубка мира, который с 12 по 20 декабря пройдет в Белграде. Также ведется серьезная подготовка к следующему сезону, в том числе турнирам олимпийской квалификации.

У белорусских борцов греко-римского стиля на счету одна олимпийская лицензия в категории 87 кг. Еще один пропуск на главные старты четырехлетия завоеван отечественными спортсменками в состязаниях по женской борьбе в весе 57 кг. Оба пропуска на Олимпиаду в Токио выиграны на чемпионате мира в Нур-Султане (Казахстан).

XXXII Олимпиада в Токио перенесена из-за пандемии и состоится с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-