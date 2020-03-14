Трехкратная победительница Кубка мира Кайса Макарайнен завершила карьеру

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратная победительница Кубка мира по биатлону Кайса Макарайнен завершила спортивную карьеру. Запись об этом финская звездная спортсменка сделала в своем официальном аккаунте в Instagram, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Впервые пришла на биатлонную тренировку на этом стадионе в 2003 году. И сегодня моя международная карьера вдруг завершится здесь же. Совсем не так, как я хотела или планировала, при пустых трибунах, но мы не в силах ничего не сделать. Рассудительно приняла это решение, хотя оно получилось эмоциональным, и этот сезон получился сложным. Но не стоит отбрасывать все хорошее, что биатлон мне дарил в прошлом. Сегодня я от всего сердца буду наслаждаться последней гонкой Кубка мира с моими замечательными коллегами. Только один пасьют с моим участием, девчонки! Когда мир вернется в нормальное состояние, надеюсь, у меня будет возможность встретиться еще раз с моими болельщиками", – написала 37-летняя биатлонистка в Instagram.

Кайса Макарайнен трижды выигрывала Кубок мира – в сезонах-2010/11, 2013/14 и 2017/18. Она также один раз становилась чемпионкой планеты – на ЧМ-2011 в Ханты-Мансийске в гонке преследования.-0-