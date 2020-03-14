ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 15 марта 2020
Минск Сплошная облачность -4°C
Версия для слабовидящих
Новости
00:38 Пассажиров итальянского лайнера Costa Magica, на котором 2 случая заражения коронавирусом, высадили в Гваделупе В мире
14.03.20
14.03.20 23:55 В Гомельском цирке новая программа "Звёздный круиз" Регионы
14.03.20 23:30 Трехкратная победительница Кубка мира Кайса Макарайнен завершила карьеру Спорт
14.03.20 22:50 Итальянка Доротея Вирер второй год подряд выиграла общий зачет КМ по биатлону среди женщин Спорт
14.03.20 22:05 Норвежец Тарьей Бё выиграл общий зачет Кубка мира по биатлону у мужчин Спорт
14.03.20 21:49 Нидерландские ученые заявили, что нашли первое в мире антитело к коронавирусу В мире
14.03.20 21:09 Питерский "Зенит" разгромил футболистов "Урала" в матче чемпионата России Спорт
14.03.20 20:55 Футболисты БАТЭ пробились в полуфинал Кубка Беларуси, одолев минское "Динамо" Спорт
14.03.20 20:30 Финалы этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку отменены Спорт
14.03.20 20:25 Парламентские выборы в Сирии перенесены с 13 апреля на 20 мая В мире
14.03.20 19:44 На конкурсе исполнителей эстрадной песни на "Славянском базаре" от Беларуси выступит Роман Волознев Культура
14.03.20 19:41 Финский "Йокерит" официально отказался от продолжения борьбы в плей-офф КХЛ Спорт
14.03.20 19:33 В Японии открыли сезон цветения сакуры Калейдоскоп
14.03.20 18:58 В Румынии по необычной процедуре одобрили состав нового правительства В мире
14.03.20 18:30 Француженка Жюли Симон стала первой в пасьюте на этапе КМ по биатлону в Контиолахти  Спорт
14.03.20 18:14 Национальный центр современных искусств приглашает на выставку "Пасхальное Триденствие" Культура
14.03.20 18:09 Неизвестные сообщили об угрозе взрыва на борту четырех российских самолетов В мире
14.03.20 17:58 Солигорский "Шахтер" стал первым полуфиналистом Кубка Беларуси по футболу Спорт
14.03.20 17:40 Белорусское радио готовит программу памяти народной артистки Ирины Шикуновой Культура
14.03.20 17:21 Путин подписал закон о поправках в Конституцию В мире
14.03.20 17:18 ФОТОФАКТ: "Битва гончаров" прошла в Минске Культура
14.03.20 17:17 Украина и Польша сообщили о временных ограничениях пропуска через границу Общество
14.03.20 16:50 Футболисты "Оренбурга" уступили "Спартаку" в чемпионате России Спорт
14.03.20 16:44 Работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются в 31 населенном пункте - "Белэнерго" Общество
14.03.20 16:37 Мартен Фуркад выиграл пасьют на этапе КМ по биатлону в Контиолахти Спорт
14.03.20 16:32 Самолет Москва-Челябинск приземлился в Казани из-за сообщения об угрозе взрыва В мире
14.03.20 16:25 Случайная знакомая похитила у брестчанки личные вещи и банковскую карту Происшествия
14.03.20 16:22 Хоккеисты "Шахтера" обыграли гродненский "Неман" в полуфинальной серии плей-офф Кубка Президента Спорт
14.03.20 16:10 Молодые люди должны быть активными и мыслящими гражданами, а не наблюдателями - Соловей Регионы
14.03.20 15:57 Ангелина Ломако представит Беларусь на детском песенном конкурсе на "Славянском базаре" Культура
Все новости
Все новости
Спорт
14 марта 2020, 23:30

Трехкратная победительница Кубка мира Кайса Макарайнен завершила карьеру

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратная победительница Кубка мира по биатлону Кайса Макарайнен завершила спортивную карьеру. Запись об этом финская звездная спортсменка сделала в своем официальном аккаунте в Instagram, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Впервые пришла на биатлонную тренировку на этом стадионе в 2003 году. И сегодня моя международная карьера вдруг завершится здесь же. Совсем не так, как я хотела или планировала, при пустых трибунах, но мы не в силах ничего не сделать. Рассудительно приняла это решение, хотя оно получилось эмоциональным, и этот сезон получился сложным. Но не стоит отбрасывать все хорошее, что биатлон мне дарил в прошлом. Сегодня я от всего сердца буду наслаждаться последней гонкой Кубка мира с моими замечательными коллегами. Только один пасьют с моим участием, девчонки! Когда мир вернется в нормальное состояние, надеюсь, у меня будет возможность встретиться еще раз с моими болельщиками", – написала 37-летняя биатлонистка в Instagram.

Кайса Макарайнен трижды выигрывала Кубок мира – в сезонах-2010/11, 2013/14 и 2017/18. Она также один раз становилась чемпионкой планеты – на ЧМ-2011 в Ханты-Мансийске в гонке преследования.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
биатлон Кубок мира
Новости рубрики Спорт
Фото AFP Итальянка Доротея Вирер второй год подряд выиграла общий зачет КМ по биатлону среди женщин
Фото Reuters Норвежец Тарьей Бё выиграл общий зачет Кубка мира по биатлону у мужчин
Фото Twitter Питерский "Зенит" разгромил футболистов "Урала" в матче чемпионата России
Футболисты БАТЭ пробились в полуфинал Кубка Беларуси, одолев минское "Динамо"
Финалы этапа Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку отменены
Фото из архива Финский "Йокерит" официально отказался от продолжения борьбы в плей-офф КХЛ
Главное
Александр Лукашенко и Юрий Караев "Желающих подорвать нас изнутри не уменьшается" - Лукашенко ждет более эффективной работы от милиции
Кочанова поставила задачу завершить строительно-монтажные работы на комплексе замедленного коксования "Нафтана" в мае
По новой программе "Семейный капитал" уже 154 многодетные семьи открыли депозитные счета
Минздрав: у пяти студентов БГУ предварительный тест на COVID-19 дал положительный результат
Топ-новости
В Беларуси сохраняется тенденция снижения преступности - Караев
Цех по производству пеллет планируют ввести в Житковичах до 1 июня
В Беларуси отменят запрет на упаковку продуктов в тару покупателя
БЖД временно приостановила пассажирское сообщение с Польшей
ФОТОФАКТ: В Гродно проходят прослушивания на шоу X-Factor
Украина и Польша сообщили о временных ограничениях пропуска через границу
ФОТОФАКТ: "Битва гончаров" прошла в Минске
Путин подписал закон о поправках в Конституцию
Мартен Фуркад выиграл пасьют на этапе КМ по биатлону в Контиолахти
ФОТОФАКТ: Международную акцию памяти "Во славу общей Победы!" провели в Березе
Юным гражданам предстоит приумножать достижения Беларуси - Карпенко
Минчанин получил ожоги при взрыве зарядного устройства мобильного телефона
Кочанова проведет 18 марта прямую телефонную линию
Беларусь подошла к весенне-полевым работам хорошо подготовленной - Румас
Датчики контроля скорости в Минске оставили только на пр.Независимости
Афиша выходного дня: весенний праздник в Ботаническом саду, забег Beauty Run и танцующий оркестр в Витебске
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Беларусь помнит Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.