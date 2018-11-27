Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко сыграет за минское "Динамо" в матче с "Йокеритом"

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко сыграет 28 ноября за минское "Динамо" в домашнем матче с "Йокеритом". Такую информацию озвучил главный тренер клуба Андрей Сидоренко, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе команды.

"Беседовали с Алексеем. Это опытный хоккеист и ответственный человек, который всегда был в команде лидером, являлся связующим звеном в коллективе. Надеюсь, что он и в "Динамо" проявит лидерские качества. А о функциональном состоянии Терещенко еще рано делать выводы", - сказал Андрей Сидоренко.

Что же касается выставленных на трансфер Дениса Казионова и Андрея Степанова, то, по мнению тренера, они не оправдали ожиданий нового тренерского штаба.

Очередной матч чемпионата КХЛ "Динамо-Минск" проведет 28 ноября на своей площадке против финского "Йокерита". Белорусская команда постарается прервать серию из трех поражений.-0-