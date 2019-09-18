Трем белорускам не удалось выйти в полуфинал ЧМ по борьбе

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во второй день чемпионата мира по женской борьбе, который проходит в Нур-Султане, белорускам Ирине Курочкиной (57 кг), Екатерине Гончар-Янушкевич (59 кг) и Василисе Марзалюк (76 кг) не удалось попасть в полуфинал и гарантировать себе олимпийские лицензии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Ирина Курочкина (57 кг), после победы на старте турнира над турчанкой Элиф Жале Ешильырмак со счетом 6:3 была вынуждена признать превосходство китаянки Нинин Рон - 1:4. Дальнейшая турнирная судьба бобруйчанки будет зависеть от того, сможет ли представительница Поднебесной выиграть в полуфинале у польки Йовиты Вжесень.

Единственная представительница Беларуси в неолимпийских весовых категориях Екатерина Гончар (59 кг), потерпев поражение от соперницы из Индии Пуджа Дханда, сохраняет шансы побороться за бронзу в случае, если ее обидчица в полуфинале выиграет у россиянки Любови Овчаровой.

Завершила турнирную борьбу и не сможет претендовать на медали планетарного первенства и олимпийские лицензии Василиса Марзалюк (76 кг). Чемпионка Европейских игр - 2019 не смогла преодолеть сопротивление бразильянки Алине да Силва Феррейра - 1:2. После того, как латиноамериканка была повержена японкой Хирое Минагава Сузуки (2:1), стало понятно - права добиваться выступить на третьей в карьере Олимпиаде белоруске придется добиваться позже, через сито квалификационных турниров.

Полуфинальные поединки представительниц женской борьбы в весовых категориях 57 кг, 59 кг, 65 кг, 76 кг и медальные схватки в категориях 50 кг, 53 кг, 55 кг, 72 кг состоятся сегодня в вечерней программе чемпионата мира.-0-