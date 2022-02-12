Тренер белорусских биатлонистов Андрей Падин: стрельба наших ребят оставляет желать лучшего

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старший тренер мужской команды Беларуси по биатлону Андрей Падин подвел итоги выступлений своих подопечных в олимпийском спринте, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Хочется отметить Антона Смольского, сегодня он показал хороший результат. Из других плюсов нашей команды отмечу хороший ход по дистанции Никиты Лобастова, который, несмотря на четыре промаха, смог отобраться в гонку преследования. Раньше мы могли с одним промахом или вообще без них туда не попасть. Конечно, стрельба троих наших ребят оставляет желать лучшего. Мы знаем, что они это могут, - рассказал специалист. - После завтрашнего пасьюта мы сосредоточим внимание на мужской эстафете. Немного отдохнем, поработаем и со свежей головой подойдем к этому старту".

Мужская гонка преследования на Играх в Пекине пройдет завтра и начнется в 13.45 по минскому времени. Женщины выйдут на старт пасьюта в 12.00.-0-

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