Тренер белорусской команды по стрельбе из лука: четвертое место на Олимпиаде расцениваю как успех

25 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/ Белорусские лучницы достойно представили страну на главных стартах четырехлетия, заняв четвертую позицию в итоговом протоколе командного турнира. Так прокомментировала итоги соревнований своих подопечных тренер команды по стрельбе из лука Екатерина Тимофеева, передает корреспондент БЕЛТА.

"Учитывая, что наша сборная по стрельбе из лука раньше никогда не выступала на Олимпиаде в командном турнире, ее четвертое место можно расценить как успех. Все устали, ведь в Токио стоит изнуряющая жара. Но спортсменки делали все, что могли, чтобы выступить как можно лучше. Да, хотелось бы видеть именно белорусских девушек на пьедестале, чтобы в их честь играл гимн, поднимался наш флаг. Но сегодня немки показали, что они сильнее. Довольна всеми своими спортсменками. Каждая из них внесла посильный вклад в этот результат", - сказала она.-0-

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