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21 мая 2021, 17:31

Тренер "Немана" Андрей Сидоренко: приезд Шаранговича – большое подспорье для сборной

Андрей Сидоренко
Андрей Сидоренко

В Риге стартует 84-й чемпионат мира по хоккею. Наша сборная начнет групповой этап матчем со словаками в Олимпийском спортивном центре. В преддверии дебютного поединка корреспонденты газеты "7 Дней" обсудили с экс-наставником национальной команды, ныне главным тренером гродненского "Немана" Андреем Сидоренко проблемные места сборной и ее перспективы на мировом первенстве.

"Приезд Шаранговича – большое подспорье для сборной"

Накануне чемпионата мира подопечные Михаила Захарова провели несколько товарищеских игр, результаты которых, прямо скажем, не обнадеживают. В пяти последних матчах – четыре поражения: два от России и по одному от Германии и Казахстана, причем в трех встречах белорусы даже не смогли распечатать ворота соперников. Однако Андрей Михайлович уверяет, что не стоит оценивать силу команды по результатам спаррингов:

– Да, наши ребята отставали по движению и выглядели уставшими, но это связано с нюансами подготовки: играли под нагрузками, чтобы к чемпионату подойти в оптимальной форме. К тому же тренерскому штабу приходилось тасовать звенья в поиске лучших сочетаний. Думаю, эти встречи дали много пищи для размышлений Михаилу Захарову и его помощникам, которые сделают правильные выводы.

По мнению специалиста, в товарищеских играх ярче всего обнажились проблемы линии атаки. Их, по идее, должен решить присоединившийся к команде Егор Шарангович. Форвард "Нью-Джерси" "настрелял" в 54 матчах регулярного сезона НХЛ 30 (16+14) очков, став самым результативным белорусом-новичком в лучшей лиге мира, превзойдя показатели Сергея Костицына.

– Приезд Шаранговича – большое подспорье для сборной. За прошедший год он прогрессировал: приобрел серьезный опыт, дорос до лидера клуба НХЛ, что придаст ему дополнительных сил. На мой взгляд, Егору по силам стать основополагающим игроком команды, лидером, способным повести за собой в нужный момент. Тем более он сейчас в хорошем игровом тонусе, поэтому уже с первого матча будет давать результат, – отмечает Андрей Сидоренко.

Егор Шарангович
Егор Шарангович

Еще один хоккеист, призванный усилить атаку сборной, – Владислав Кодола. Нападающий "Северстали" не смог принять участия в последних товарищеских спаррингах – восстанавливался после повреждения, однако уже в играх чемпионата мира появится на льду.

– Надеюсь, прибавят натурализованные североамериканцы. Тот же Шейн Принс в товарищеских встречах проявил себя не так ярко, как в регулярном чемпионате КХЛ. Так что ожидаю от него улучшения. Рассчитываю и на ДжеффаПлатта. Этот парень своей работоспособностью и игрой у ворот способен придать импульс атаке, – рассуждает Андрей Михайлович. – Вообще, нападение у нас подобралось неплохое. Центральная ось очень хорошая получается: перспективные Шарангович, Кодола и Белевич, которые, несмотря на возраст, уже на серьезных ролях в своих клубах. Есть опытный Нестеров, не забываем про Сергея Костицына и Франсиса Паре. В общем, есть кому забрасывать. Многое зависит от того, как тренер будет использовать этих игроков.

"Можно рассчитывать на попадание в плей-офф"

Помимо нападения, признается специалист, его беспокоит и вратарская позиция:

– Алексей Колосов и Константин Шостак – неплохие голкиперы, но еще слишком молодые и неопытные, поэтому непонятно, смогут ли справиться с психологической нагрузкой. У Денни Тейлора, конечно, больше матчей за плечами, но он нестабилен, собственно, как и Колосов с Шостаком. Поэтому пока вопросов больше, чем ответов. На мой взгляд, первым номером сборной на чемпионате мира все-таки будет Колосов и именно он займет "калитку" в матче со Словакией.

Проблемы с вратарями должна нивелировать оборона. Даже несмотря на отсутствие в заявке из-за повреждений Кирилла Готовца и Олега Евенко, защитная линия сборной выглядит довольно солидно: опытные Дмитрий Коробов и Андрей Антонов, пиковые КристианХенкель и Евгений Лисовец, а также молодежь в лице Степана Фальковского и Владислава Еременко.

– Думаю, сейчас у сборной оптимальный состав, поэтому можно рассчитывать на хороший результат. Тем более что соперники выглядят не слишком грозно. Словаки везут молодежь, шведы набрали в основном игроков из местного чемпионата. Швейцарию, Данию и Великобританию, которая только год провела в элите, нам тоже по силам одолеть. Так что побороться за плей-офф вполне реально. Ребята говорят, что за медали готовы сражаться, – дай Бог. Буду болеть за них. Чемпионат скоротечен, поэтому все может получиться. Мой прогноз: 8–10 место, – заключает Андрей Сидоренко.

Андрей Сидоренко
Андрей Сидоренко

Выноска: Состав сборной Беларуси:

Вратари: Константин Шостак ("Северсталь", КХЛ), Алексей Колосов, Денни Тэйлор (оба – "Динамо-Минск", КХЛ)

Защитники: Степан Фальковский, Дмитрий Знахаренко, Илья Соловьев, Илья Шинкевич, Владислав Еременко (все – "Динамо-Минск", КХЛ), КристианХенкель ("Ак Барс", КХЛ), Евгений Лисовец, Дмитрий Коробов (оба – "Салават Юлаев", КХЛ), Ник Бэйлен ("Трактор", КХЛ), Андрей Антонов ("Юность")

Нападающие: Егор Шарангович ("Нью-Джерси", НХЛ), Андрей Белевич ("Торпедо", КХЛ), Владислав Кодола ("Северсталь", КХЛ), Никита Комаров, Франсис Паре (оба – "Авангард", КХЛ), Шейн Принс ("Автомобилист", КХЛ), Артем Демков ("Динамо-Минск", КХЛ), ДжеффПлатт ("Салават Юлаев", КХЛ), Сергей Костицын ("Братислава Кэпиталс", Словакия, ICEHL), Михаил Стефанович, Сергей Дрозд, Станислав Лопачук (все – "Юность"), Герман Нестеров (Гомель), Данила Климович ("Минские зубры").

Выноска: Расписание матчей национальной сборной Беларуси в группе «А»:

21.05. Беларусь – Словакия

23.05 Швеция – Беларусь

24.05. Чехия – Беларусь

26.05. Беларусь – Великобритания

28.05. Дания – Беларусь

30.05. Беларусь – Швейцария

01.06. Россия – Беларусь

Вадим БАННЫЙ, фото автора материала

газета 7 Дней.-0-

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