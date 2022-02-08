Тренер об Антоне Смольском: он занимался даже по выходным и все время спрашивал, как улучшить результат

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренер-преподаватель по биатлону Копыльской СДЮШОР Татьяна Синюк помнит, как нынешний серебряный призер Олимпиады в Пекине Антон Смольский только начал заниматься биатлоном. Своими воспоминаниями она поделилась с корреспондентом БЕЛТА.

"Он был очень маленьким и покладистым. Сильно переживал перед каждым соревнованием. Первое соревнование мы проводили в зоне отдыха, в нем участвовали ребята, которые уже какое-то время занимались в СДЮШОР. Антон тогда только начинал, и ни о каком его становлении как о спортсмене и речи еще не шло, но он все равно очень переживал, как проедет", - рассказывает тренер.

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Татьяна Валерьевна отмечает, что Смольский был очень старательным ребенком и всегда спрашивал у тренеров, как можно улучшить результат: "Никогда Антон не жалел себя. Приходил к нам даже в выходные и просил: "Дайте мне задание." Мы ему говорим: "Антон, иди отдохни", - а он: "Нет, хочу тренироваться". Так сильно этот мальчик хотел достичь поскорее мастерства".

Для детей из Копыльской СДЮШОР Антон Смольский уже давно кумир. Они хотят быть похожими на него и всегда с радостью приходят встретиться с ним, если спортсмен приезжает в Копыль. "У Антона совершенно нет звездной болезни. Он очень простой в общении. Дети ему вопросы задают, он на все отвечает. И мастер-класс давал здесь", - рассказывает Татьяна Синюк.

За выступлениями Смольского копыльские тренеры следят. Если есть возможность, даже пересматривают записи. "Обсуждаем, как он отработал на лыжах, как на стрельбе. На этой Олимпиаде мы ждали от Антона медаль. Чувствовали, что он должен ее завоевать. Должен подарить эту медаль Беларуси", - уверяет Татьяна Валерьевна. Не менее горячо сейчас она и ее коллеги болеют за остальных представителей Беларуси в Пекине.

Она надеется, что спортсмен приедет в Копыль и обязательно заглянет в СДЮШОР. Здесь его очень ждут. "Еще перед Олимпийскими играми наши дети записали для Антона пожелания. Традиционное, конечно, - быстрой лыжни и меткой стрельбы. Ну и чтобы самочувствие ему позволило выйти на пик формы", - рассказала тренер.-0-

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Фото Андрея Покумейко