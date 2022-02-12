Тутберидзе впервые прокомментировала ситуацию с Валиевой

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренер российской фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе впервые прокомментировала ситуацию с допинг-пробой спортсменки. Комментарий прозвучал в эфире Первого канала, сообщает ТАСС.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста 15-летней Камилы Валиевой, который был сдан 25 декабря. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного комитета РУСАДА подали Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), также решение намерен обжаловать Международный союз конькобежцев (ISU).

"Очень противоречивая, сложная ситуация возникла, очень много вопросов, и очень мало ответов. Хочу сказать, что абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать. Я понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае, с нашими спортсменами и в беде, и в радости до конца", - сказала Этери Тутберидзе.

Тренер выразила недоумение, почему спортсменка с сомнительным тестом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр. "Или это роковое стечение обстоятельств, или это очень грамотно спланированный план, не знаю, и то и другое. Я очень надеюсь, что наши руководители нас не бросят, отстоят наши права и докажут нашу невиновность, сейчас вся наша команда замерла в ожидании решения относительно Камилы Валиевой, мы боимся любых каких-то высказываний, чтобы не нарушить, не навредить. Я не знаю, кто что решает, очень надеемся, что справедливость как-то восторжествует", - добавила она.

Камила Валиева - действующая чемпионка России и Европы, ей принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В командном турнире на Олимпиаде, победу в котором одержала сборная России, она выиграла обе программы. Решение об участии Камилы Валиевой в личных соревнованиях на Олимпийских играх должно быть принято до 15 февраля.-0-