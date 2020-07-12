Тренер сборной Болгарии по биатлону: "Раубичи" - один из лучших спорткомплексов в мире

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Раубичи" можно смело назвать одним из лучших спорткомплексов в мире. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал главный тренер сборной Болгарии по биатлону Александр Касперович.

"В "Раубичах" все расположено компактно и в шаговой доступности. Мы прекрасно знаем все круги, стрельбище. Для команды Болгарии это идеальное место для сбора, который продлится здесь до 30 июля. В сентябре планируем провести сбор в Германии и принять участие в чемпионате этой страны, но посмотрим, как сложится ситуация с коронавирусом. Если будут проблемы с выездом, останемся в "Раубичах" и будем соревноваться на чемпионате Беларуси", - сказал Александр Касперович.

Он добавил, что сборная Болгарии приехала в Беларусь сильнейшим составом.

Сбор национальной команды Беларуси также проходит с 9 по 28 июля в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" и на лыжно-биатлонной спортивной базе "Заячья Поляна".

Кроме того, "Раубичи" претендуют на проведение чемпионата мира 2025 года по биатлону. Окончательное решение будет принято на 14-м очередном конгрессе IBU, который состоится в ноябре в Праге (Чехия).

Ранее чемпионат мира по биатлону проходил в "Раубичах" в 1974, 1982 и 1990 годах.-0-