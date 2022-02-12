Тренер Сергей Минин о результатах белорусских конькобежцев: хотелось лучше и больше

12 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер команды Беларуси по конькобежному спорту Сергей Минин прокомментировал выступление белорусов в субботних стартах на Играх в Пекине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"Непростой день для меня как для тренера. Всегда хочется лучше и больше. Женская командная гонка преследования, на мой взгляд, сложилась неплохо. Мы боролись с ведущими конькобежками мира. Девушки установили свой равнинный рекорд - 3 мин. 02 сек. С 3 мин. 05 сек. мы выигрывали медали континентального первенства на более быстрых катках Европы, поэтому прогресс хороший. Не скрою, если бы подтянуть Женю Воробьеву, то мы могли бы показывать еще более высокие секунды. В любом случае, все молодцы, - отметил Сергей Минин. - Что касается Игната Головатюка, то он бежал в одном забеге с действующим чемпионом Европы Петром Михальским и ни в чем ему не уступал вплоть до последнего виража. Сам Головатюк отметил, что никогда таких ошибок не совершал. Можно только предполагать, какое итоговое место было бы у Игната, но, думаю, он попал бы в топ-10 спринтерской дистанции. Он в хорошей форме и теперь будет готовиться далее выступить в Пекине".

Женская команда Беларуси в гонке преследования показала 8-е время среди восьми команд, за итоговую седьмую позицию наши девушки поспорят с польками 15 февраля. Игнат Головатюк на дистанции 500 м занял последнее, 30-е место.-0-

Фото Андрея Покумейко