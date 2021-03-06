Тренер "Торнадо": хочется, чтобы "Золотая шайба" длилась круглый год

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. "Золотая шайба" весьма интересный и полезный для его участников турнир, единственный минус - скоротечность. Таким мнением с журналистами поделился Иван Ночевной, тренер команды "Торнадо", которая праздновала победу в финале состязаний старшей возрастной группы дивизиона А, передает корреспондент БЕЛТА.

"Турнир получился очень интересным. Единственный минус - его скоротечность. Хочется, чтобы состязания длились круглый год. С предварительной стадией, плей-офф. Дети хотят играть. Многие из них из-за проблем со здоровьем, других причин остались вне детских спортивных школ, но они хотят быть в хоккее. Их эмоции дорогого стоят. Надо дать им больше возможностей, чтобы они тренировались", - отметил наставник "Торнадо".

Команда Заводского района Минска "Торнадо" обыграла в решающей встрече столичную дружину "Партизан" - 3:2 (1:1, 0:1, 2:0). "Торнадо" празднует победу в турнире второй год подряд.

Финал "Золотой шайбы" в младшей возрастной группе дивизиона А пройдет в Бобруйске с 10 по 13 марта, а финалы в дивизионе Б - в Минске ("Чижовка-Арена") с 18 по 20 марта (старшая возрастная группа) и с 25 по 27 марта (младшая возрастная группа).

Организаторы соревнований - Министерство спорта и туризма, Министерство образования, Белорусский республиканский союз молодежи, Федерация хоккея Беларуси, Президентский спортивный клуб.-0-