Тренер витебских батутистов Ольга Власова назвала топ-3 качеств олимпийского чемпиона

6 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Дисциплинированность, трудолюбие и целеустремленность - топ-3 качеств, определяющих будущего олимпийского чемпиона. Такое определение, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА во время встречи со сборной батутистов в витебском центре по прыжкам на батуте, дала заслуженный тренер Беларуси Ольга Власова.

Воспитанники витебского тренера стали обладателями золотых олимпийских медалей. Влад Гончаров завоевал победу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, а Иван Литвинович стал чемпионом нынешней токийской Олимпиады. Ольга Власова считает, что и тренер должен обладать теми же чертами характера, которые взращивает в подопечных. "Сюда бы я еще добавила терпение, потому что спортсменов много и каждый со своими амбициями и характером. И это все тренер должен увидеть, направить в правильное русло. Очень многое зависит от тренера. Нередко говорят: выиграл - спортсмен молодец, проиграл - тренер виноват. Все-таки тренер - самое главное. Попади спортсмен в другие руки, поверьте, ничего бы не было вообще", - сказала заслуженный тренер.

Ольга Власова

Ольга Власова полагает, что после победы Ивана Литвиновича желающих покорить спортивный Олимп и освоить прыжки на батуте станет больше, как это было после первой победы Влада Гончарова. "Уже есть на кого равняться - у нас два олимпийских чемпиона. Я думаю, на этом мы не остановимся. И в очередной раз мы доказываем, что витебская школа самая лучшая и мы делаем все правильно", - подчеркнула тренер.

Все победы в спорте "золотые" воспитанники витебской СДЮШОР №1, которой принадлежит центр по прыжкам на батуте, прежде всего объясняют заслугой тренера и утверждают, что просто делали свою работу. "На самом деле все действует в совокупности - работа тренера и спортсмена. В первую очередь нужно привить трудолюбие воспитанникам и быть для них образцом для подражания. Когда Влад был маленьким мальчиком, то брал пример со своего тренера, поэтому вырос таким классным парнем", - поделилась Ольга Власова.

Иван Литвинович, Ольга Власова и Владислав Гончаров

Победитель XXXII Олимпиады в Токио Иван Литвинович рассказал журналистам, что всем, чего он добился в спорте, обязан витебской школе батута. Он занимается этим видом спорта с 8 лет, но профессиональную карьеру отсчитывает с момента перехода в витебскую СДЮШОР №1 к Ольге Власовой, у которой тренируется уже пятый год. Молодой спортсмен поделился планами на будущее, отметив, что будет стремиться к участию еще не в одних Олимпийских играх. "До следующей Олимпиады еще надо добраться, но хотелось бы в ней поучаствовать. На пути к ней нужно будет многое преодолеть. Победитель Игр - это всего лишь титул, путь к верхней ступени пьедестала на новой Олимпиаде начнется с нуля, нужно будет показать себя снова на максимуме", - рассказал молодой человек. И добавил, что до конца своего выступления был уверен, что возьмет лишь серебро, ориентируясь на результат китайского батутиста. И только после оглашения оценок понял, что победа в его руках.

Заслуженному тренеру и ее олимпийским подопечным в Витебске вручили памятные подарки и почетные грамоты горисполкома, а новая смена спортсменов поздравила старших товарищей, с которыми тренируется в одном зале. Теперь у юных батутистов есть свои легенды и кумиры, которых можно увидеть лично и дотянуться до них рукой.-0-

Иван Литвинович и Ольга Власова

Во время чествования спортсменов

Иван Литвинович

Председатель Витебского горисполкома Николай Орлов вручил почетную грамоту олимпийскому чемпиону в Токио Ивану Литвиновичу

Председатель Витебского горисполкома Николай Орлов вручил почетную грамоту Владиславу Гончарову

Фото Александра Хитрова