Тренер: за Олимпиаду поставил бы мужской команде по биатлону хорошую оценку

18 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Старший тренер мужской команды Беларуси по биатлону Андрей Падин подвел итоги выступления своих подопечных на Олимпийских играх в Пекине, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

"За всю Олимпиаду я бы поставил мужской команде оценку "хорошо". В отдельных гонках наши ребята выглядели достойно, в некоторых кое-что не получалось, в частности, стрелковая составляющая. Хочу отметить, что 8 дней до первого старта здесь стояла плохая погода: было очень холодно, дул сильный ветер. И ребята к этому быстро приспособились: стрельба в таких условиях получалась идеальная. Но потом погода стабилизировалась, стала более комфортной, и стрельба тут же разладилась. Я связываю это прежде всего с нервной системой: она оставила в памяти старые мышечные ощущения под неблагоприятные условия, которые и не позволили работать в комфортной обстановке", - объяснил специалист.

По словам Падина, нестабильная погода не повлияла только на Антона Смольского. "Лидер команды и здесь остался лидером, поэтому у него все и получилось. Хочу поблагодарить его за всю Олимпиаду и его медаль, мы им очень гордимся. Также хотелось бы отметить Никиту Лобастова, он набрал хорошую функциональную форму. Она могла бы позволить ему бороться с лидерами на равных, но помешала стрельба. На Максиме Воробье очень сильно сказывалось давление Игр, он не реализовался в стрельбе именно из-за психологии, хотя его готовность мне очень нравилась. Дмитрий Лазовский выступил в свою силу, за что ему огромное спасибо", - сказал тренер.

Больше всего Падин остался недоволен итогами олимпийского спринта: "Если на протяжении всего сезона в гонку преследования пробивалось по четыре спортсмена нашей команды, то на Олимпиаде там бежали только двое. Думаю, мы сделаем правильные выводы, у нас уже есть новые планы и другое видение работы. Будем стремиться к лучшему и все у нас получится".-0-

Фото Андрея Покумейко