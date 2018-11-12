Тренерский штаб ХК "Динамо-Минск" объявил состав на матч с "Трактором"

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб хоккейного клуба "Динамо-Минск" объявил состав на домашний матч с челябинским "Трактором", сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом звене выйдут на матч братья Костицыны месте с Александром Когалевым. В составе и Максим Парфеевец, которого вызвали из "Юности".
"Динамо-Минск": Энрот (Карнаухов); Уиркош - Готовец, А.Костицын - С.Костицын (К) - Когалев; Лисовец - Хенкель, Казионов - Хауден - Парфеевец; Осипов - Знахаренко, Буйницкий - Ковыршин - Степанов; Дроздов - Волков - Литвинов; Евенко.
Минское "Динамо" сегодня на "Чижовка-Арене" проведет первый матч под руководством нового главного тренера Андрея Сидоренко, сменившего на этом посту Горди Дуайера. Начало матча в 19.30. Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию встречи.-0-
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