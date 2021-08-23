Тренерский штаб хоккейной сборной Беларуси определился с составом олимпийской квалификации 

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стал известен состав хоккейной сборной Беларуси на матчи олимпийской квалификации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.





Турнир в группе D пройдет с 26 по 29 августа в Братиславе. Соперниками сборной Беларуси за путевку на Олимпиаду-2022 станут Словакия, Австрия и Польша.





В состав команды Крэйга Вудкрофта попали 25 хоккеистов.





Вратари: Алексей Колосов, Иван Кульбаков ("Динамо-Минск", КХЛ), Дэнни Тэйлор (без клуба).





Защитники: Ник Бэйлен ("Трактор", КХЛ), Кирилл Готовец ("Авангард", КХЛ), Владислав Еременко, Сергей Сапего ("Динамо-Минск", КХЛ), Владислав Колячонок ("Аризона", НХЛ), Дмитрий Коробов ("Спартак", КХЛ), Евгений Лисовец ("Салават Юлаев", КХЛ), Илья Соловьев ("Калгари", НХЛ), Кристиан Хенкель ("Ак Барс", КХЛ).





Нападающие: Владимир Алистров, Дмитрий Буйницкий, Артем Демков, Александр Павлович, Илья Усов ("Динамо-Минск", КХЛ), Владислав Кодола ("Северсталь" КХЛ), Никита Комаров, Франсис Паре ("Авангард", КХЛ), Джефф Платт ("Салават Юлаев", КХЛ), Шейн Принс ("Автомобилист", КХЛ), Алексей Протас ("Вашингтон", НХЛ), Андрей Стась ("Трактор", КХЛ), Егор Шарангович ("Нью-Джерси", НХЛ).





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Расписание матчей подопечных Крэйга Вудкрофта таково: Беларусь - Польша - 26 августа (17.15), Беларусь - Австрия - 27 августа (17.15) и Словакия-Беларусь - 29 августа (21.15).-0-