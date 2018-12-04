Тренерский штаб хоккейной сборной Беларуси вызвал на сбор 26 игроков

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб хоккейной сборной Беларуси во главе с Андреем Сидоренко назвал состав на декабрьский сбор, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

В коротком УТС примет участие 26 игроков, затем команда примет участие в турнире с 13 по 15 декабря с Леренскуге (Норвегия). К сборной Беларуси планирует присоединиться Илья Шинкевич и Владислав Кодола, которые ранее не могли играть за национальную команду Беларуси из-за лимита на легионеров в российских клубах КХЛ:

вратари - Михаил Карнаухов (1994, "Динамо-Минск"), Александр Осипков (1997, "Динамо-Молодчено");

защитники - Андрей Антонов (1985, "Юность"), Даниил Бокун (1996), Дмитрий Знахаренко (1993) (оба - "Динамо-Минск"), Павел Воробей (1997, "Сибирь"), Роман Достанко (1994, "Шахтер"), Никита Крыскин (1994), Михаил Хоромандо (1991) (оба - "Неман"), Никита Устиненко (1995) ("Молот-Прикамье", ВХЛ), Илья Шинкевич (1989, "Витязь", КХЛ);

нападающие - Андрей Белевич (1997, "Динамо-Молодечно"), Виктор Бовбель (1998), Артем Демков (1989), Виктор Туркин (1989) (все - "Шахтер"), Владислав Кодола (1996, "Северсталь", КХЛ), Артем Кислый (1989), Александр Малявко (1990), Сергей Малявко (1990), Никита Ремезов (1990), Павел Боярчук(1990) (все - "Неман"), Илья Литвинов (1998, "Динамо-Минск"), Максим Парфеевец (1992), Павел Развадовский (1989), Михаил Стефанович (1989) (все - "Юность"), Никита Феоктистов (1990, "Адмирал", КХЛ).

В тренерском штабе Андрея Сидоренко есть новобранец: 42-летний наставник солигорского "Шахтера" Дмитрий Шульга, который также дебютирует в роли одного из наставников национальной сборной. Тренировочный лагерь национальной команды стартует 10 декабря. Расписание игр белорусской сборной по хоккею на норвежском турнире выглядит следующим образом:

13 декабря - Норвегия - Беларусь

14 декабря - Франция - Беларусь

15 декабря - Беларусь - Венгрия.-0-