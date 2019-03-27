Тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею назвал список игроков на апрельский сбор к ЧМ в первом дивизионе

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб во главе с Андреем Сидоренко назвал список хоккеистов, которые начнут работу в апреле в лагере национальной сборной к чемпионату мира в первом дивизионе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

В предварительном списке 15 фамилий:

вратарь - Никита Толопило;

защитники - Кирилл Готовец, Олег Евенко, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Роман Дюков, Дмитрий Коробов, Владислав Колячонок;

нападающие - Вячеслав Андрющенко, Артем Волков, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Данила Карабань, Владислав Михальчук, Никита Феоктистов.

Во время апрельского сбора и чемпионата мира наставнику национальной сборной будут помогать Андрей Ковалев, Виталий Коваль и Павел Перепехин.

Сбор хоккеистов стартует 1 апреля на базе "Чижовка-Арены". Там же 5 и 6 апреля команда проведет два выставочных матча против олимпийской команды России. В связи с некомплектом состава сборной по состоянию на начало апреля ФХБ допускает возможность переноса старта серии плей-офф за третье место национального чемпионата на более поздние сроки - по окончании белорусско-российских спаррингов.

Следующий тренировочный матч сборная Беларуси проведет 25 апреля в Нур-Султане (Казахстан) против хозяев будущего чемпионата мира дивизиона 1А. Мировой форум в этой группе пройдет в Нур-Султане с 29 апреля по 5 мая.

За две путевки в высший свет также поспорят сборные Словении, Венгрии, Южной Кореи и Литвы.-0-