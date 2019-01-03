Тренерский штаб сборной Беларуси по волейболу назвал состав на заключительные матчи отбора к ЧЕ-2019

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб мужской сборной Беларуси по волейболу огласил список игроков на заключительные отборочные матчи к чемпионату Европы 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФВ.

Главный тренер Виктор Бекша и его помощник Дмитрий Лихорад на выездные поединки взяли 14 игроков. Это пасующие - Алексей Кураш, Дмитрий Ваш; блокирующие - Сергей Бусел, Вячеслав Шмат, Максим Морозов, Илья Буров; диагональные - Артур Удрис, Родион Мискевич; доигровщики - Андрей Радюк, Владислав Давыскиба, Сергей Антонович, Павел Авдоченко; либеро - Максим Будюхин, Станислав Заборовский.

Наставник отметил, что хотелось бы получить больше времени на подготовку, но из-за плотного графика клубных команд приходится тренироваться всего несколько дней. "Состав сборной немного поменялся в сравнении с летом. Не будет Артема Горемыкина, который пропускает по состоянию здоровья, и Вадима Пронько. Вместо их мы вызвали Дмитрия Ваша из гомельской "Энергии" и Максима Морозова, который проводит отличный сезон в Польше, имеет хорошую статистику на блоке и является одним из лидеров команды", - рассказал Виктор Бекша.

Перед вылетом в Испанию (4 января), где пройдет первый выездной матч белорусов, тренировку в спорткомплексе "Раубичи" посетил председатель наблюдательного совета Белорусской федерации волейбола, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. Он подчеркнул, что развитие белорусского волейбола и интерес к нему зависят в том числе от результатов, которые демонстрируют сборные. Владимир Ващенко поблагодарил игроков, которые, несмотря на плотный график в сезоне, в праздничные дни приехали и готовились в национальной команде к важным играм.

Мужская сборная Беларуси заключительные матчи квалификации проведет в гостях с Испанией (6 января) и Норвегией (9 января).

Перед заключительными двумя турами отборочного цикла сборная Беларуси в группе Е занимает первое место: Беларусь - 11 очков (4 матча), Испания - 8 (4), Норвегия - 5 (4), Грузия - 0 (4).

Победитель группы получит право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы, который пройдет с 12 по 29 сентября 2019 года. Ранее мужская сборная Беларуси дважды (в 2013 и 2015 годах) принимала участие в решающей стадии континентального форума, но не смогла преодолеть предварительную стадию турнира.-0-

Фото Белорусской федерации волейбола