Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
3 января 2019, Чт
-3°C
Сплошная облачность EUR 2.4791
USD 2.1788
RUB 3.15
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: Рождественский хоккейный турнир объединяет народы, несмотря на политические разногласия
Президент
Снижение налогов и мораторий на проверки - Лукашенко подписал указ о развитии Оршанского района
Президент
В Беларуси в 2019 году будет введено 4 млн кв.м жилья
Общество
Удачное начало года! ТРЕХКОМНАТНУЮ квартиру в Минске от "Евроопт" выиграл продавец из Горок!
Общество
Пенсии за 7 января в Беларуси выплатят досрочно
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Рождественский турнир обладает потрясающей атмосферой - представитель IIHF
22:04 Спорт
В МНС считают введение платы за участие в дорожном движении справедливым и понятным подходом
21:56 Общество
Белорусские гандболисты обыграли поляков на турнире в Испании
21:49 Спорт
Стена административного здания обрушилась в российском Новочеркасске
21:15 В мире
Хоккейная команда Президента Беларуси победила сборную IIHF на Рождественском турнире
21:02 Спорт
В Минске из-за ДТП встали троллейбусы, следующие в сторону Немиги
20:20 Происшествия
Даниэль Корсо сделал хет-трик в матче Рождественского турнира в составе команды Президента
20:18 Спорт
Два белоруса вошли в топ-50 футбольных тренеров мира по итогам 2018 года
20:04 Спорт
Тренерский штаб сборной Беларуси по волейболу назвал состав на заключительные матчи отбора к ЧЕ-2019
19:59 Спорт
Андрей Капский стал председателем правления ФК БАТЭ
19:51 Спорт
Лукашенко: беда в Магнитогорске не оставила равнодушных среди белорусов
19:49 Президент
В матче Рождественского турнира хоккейной команды Президента Беларуси и сборной IIHF после первого периода ничья
19:38 Спорт
Три автомобиля столкнулись в Толочинском районе
19:29 Происшествия
Два поврежденных взрывом подъезда в Магнитогорске снесут
19:17 В мире
Жительница Барановичей убила знакомого
18:41 Происшествия
В Беларуси в 2019 году будет введено 4 млн кв.м жилья
18:34 Общество
В Витебском районе обнаружены тела двух убитых женщин
18:30 Происшествия
Пять объектов соцслужбы откроются в Минске в 2019 году
18:27 Регионы
Лукашенко: Рождественский хоккейный турнир объединяет народы, несмотря на политические разногласия
18:16 Президент
Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена
17:48 В мире
Все новости
Темы
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Новый год Новый год
Индустриальный парк "Великий камень" Индустриальный парк "Великий камень"
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Благотворительная акция "Наши дети" Благотворительная акция "Наши дети"
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Тренерский штаб сборной Беларуси по волейболу назвал состав на заключительные матчи отбора к ЧЕ-2019

Спорт 03.01.2019 | 19:59
Фото Белорусской федерации волейбола
Фото Белорусской федерации волейбола

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб мужской сборной Беларуси по волейболу огласил список игроков на заключительные отборочные матчи к чемпионату Европы 2019 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФВ.

Главный тренер Виктор Бекша и его помощник Дмитрий Лихорад на выездные поединки взяли 14 игроков. Это пасующие - Алексей Кураш, Дмитрий Ваш; блокирующие - Сергей Бусел, Вячеслав Шмат, Максим Морозов, Илья Буров; диагональные - Артур Удрис, Родион Мискевич; доигровщики - Андрей Радюк, Владислав Давыскиба, Сергей Антонович, Павел Авдоченко; либеро - Максим Будюхин, Станислав Заборовский.

Наставник отметил, что хотелось бы получить больше времени на подготовку, но из-за плотного графика клубных команд приходится тренироваться всего несколько дней. "Состав сборной немного поменялся в сравнении с летом. Не будет Артема Горемыкина, который пропускает по состоянию здоровья, и Вадима Пронько. Вместо их мы вызвали Дмитрия Ваша из гомельской "Энергии" и Максима Морозова, который проводит отличный сезон в Польше, имеет хорошую статистику на блоке и является одним из лидеров команды", - рассказал Виктор Бекша.

Перед вылетом в Испанию (4 января), где пройдет первый выездной матч белорусов, тренировку в спорткомплексе "Раубичи" посетил председатель наблюдательного совета Белорусской федерации волейбола, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко. Он подчеркнул, что развитие белорусского волейбола и интерес к нему зависят в том числе от результатов, которые демонстрируют сборные. Владимир Ващенко поблагодарил игроков, которые, несмотря на плотный график в сезоне, в праздничные дни приехали и готовились в национальной команде к важным играм.

Мужская сборная Беларуси заключительные матчи квалификации проведет в гостях с Испанией (6 января) и Норвегией (9 января).

Перед заключительными двумя турами отборочного цикла сборная Беларуси в группе Е занимает первое место: Беларусь - 11 очков (4 матча), Испания - 8 (4), Норвегия - 5 (4), Грузия - 0 (4).

Победитель группы получит право сыграть в финальной стадии чемпионата Европы, который пройдет с 12 по 29 сентября 2019 года. Ранее мужская сборная Беларуси дважды (в 2013 и 2015 годах) принимала участие в решающей стадии континентального форума, но не смогла преодолеть предварительную стадию турнира.-0-

Фото Белорусской федерации волейбола

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Беларусь, Ващенко, волейбол, Грузия, Испания, Норвегия, тренер, чемпионат Европы
Версия для печати
Новости рубрики Спорт
К списку
﻿
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4791 BYN 2.475 BYN 2.483 BYN
USD
2.1788 BYN 2.18 BYN 2.188 BYN
RUB
3.15 BYN 3.13 BYN 3.135 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко поздравил белорусов с Новым 2019 годом - новогоднее обращение Президента к белорусскому народу
Все видео

Фотоновости

Хоккейная команда Президента Беларуси победила сборную IIHF на Рождественском турнире
Все фото

Инфографика

Рождественский турнир любителей хоккея ХV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси пройдет в Минске 3-7 января 2019 года.
Вся инфографика
Президент
Новогоднее обращение Президента к белорусскому народу
Лукашенко: беда в Магнитогорске не оставила равнодушных среди белорусов
Лукашенко: Рождественский хоккейный турнир объединяет народы, несмотря на политические разногласия
Политика
Владимир Макей. Фото из архива Макей: нужно незамедлительно заняться разрешением конфликта в Украине
Парламентская делегация Франции посетит Беларусь в 2019 году
Дружба Беларуси и Китая стала всепогодной - Цуй Цимин
Экономика
Фото индустриального парка "Великий камень" Новый резидент зарегистрирован в "Великом камне"
"Беллесбумпром" и профсоюз работников леса подписали тарифное соглашение на 2019-2021 годы
Исполнители оценки теперь могут хранить заключения и отчеты в электронном виде
Происшествия
Фото УГАИ УВД Витебского облисполкома Три автомобиля столкнулись в Толочинском районе
В Минске из-за ДТП встали троллейбусы, следующие в сторону Немиги
Жительница Барановичей убила знакомого
Общество
Фото из архива В Беларуси обновлен перечень товаров, которые нельзя обменять или вернуть в магазин
В МНС считают введение платы за участие в дорожном движении справедливым и понятным подходом
В Беларуси в 2019 году будет введено 4 млн кв.м жилья
Регионы
Фото из архива В Минске установлены планово-расчетные цены на ЖКУ на 2019 год
Афиша выходного дня: Рождественский хоккейный турнир, "Беларускія калядкі" и детские балы в Мирском замке
Пять объектов соцслужбы откроются в Минске в 2019 году
Технологии
Фото CASC - China Ministry of Defense Китайский аппарат "Чанъэ-4" совершил посадку на обратной стороне Луны
Мировой лидер в области энергетики - компания "Вяртсиля" - представила в Минске Sauna Truck
Межпланетная станция New Horizons сблизилась с астероидом
Культура
РЕПОРТАЖ: Уникальные игрушки от 120 белорусских семей украсили новогоднюю елку Большого театра
ФОТОФАКТ: Выставка авторских кукол Анастасии Морозовой открылась в Витебске
Дополнительные концерты организуют во время "Январских музыкальных вечеров" в Бресте
В мире
Фото Reuters Поисково-спасательная операция в Магнитогорске завершена
Стена административного здания обрушилась в российском Новочеркасске
Два поврежденных взрывом подъезда в Магнитогорске снесут
Калейдоскоп
Фото из архива Артем и Анна возглавляют топы детских имен в Витебске по итогам года
Голландский астронавт из космоса позвонил в службу спасения
Наташа Королева шокировала фанатов сменой имиджа
Газета 7 дней
Праздник для детских сердец
Красиво. Вкусно. Трогать можно, есть – нельзя!
От «Утренней почты» до «Честного слова»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия