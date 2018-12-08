Тренерский штаб сборной Беларуси (U-20) по хоккею назвал состав на ЧМ

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб молодежной сборной Беларуси (U-20) по хоккею назвал состав на чемпионат мира в дивизионе I группы А, который продет в немецком Фюссене, сообщили БЕЛТА в пресс-службе федерации хоккея Беларуси.

Главный тренер Дмитрий Кравченко остановил свой выбор на следующих игроках:

вратари - Андрей Грищенко (1999, Беларусь U-20/"Гомель"), Никита Толопило (2000, Беларусь U-20/БФСО "Динамо");

защитники - Вадим Щечин (2000, "Юность"), Илья Соловьев (2000, Беларусь U-20/"Могилев"), Дмитрий Саврицкий (1999, Беларусь U-20/"Юность"), Владислав Еременко (1999, "Калгари", WHL), Никита Зуев (1999, "Миссиссога", OHL), Дмитрий Дерябин (1999, "Сидар-Рапидс", USHL), Сергей Сапего (1999, "Принц-Альберт", WHL);

нападающие - Иван Дроздов (1999, "Динамо-Минск", КХЛ/"Витебск"), Василий Филяев (1999, Беларусь U-20/"Металлург"), Владимир Алистров (2001, "Эдмонтон", WHL), Павел Ажгирей (2000, Беларусь U-20/"Неман"), Игорь Мартынов (1999, "Виктория", WHL), Алексей Протас (2001, "Принц-Альберт", WHL), Евгений Оксентюк (2001, "Шахтер"), Владислав Габрусь (1999, Беларусь U-20/"Металлург"), Артем Аносов (1999, Беларусь U-20/"Юность"), Артем Балтрук (1999, Беларусь U-20/"Химик"), Андрей Павленко (2000, "Эдмонтон", WHL), Максим Сушко (1999, "Оуэн-Саунд", OHL), Захар Полищук (1999, Беларусь U-20/"Металлург").

Молодежная сборная Беларуси уже сегодня проведет первую тренировку в Фюссене, а 9 декабря - первый матч против Норвегии.

Все игры с участием белорусов на мировом форуме будут доступны онлайн на сайте федерации.-0-