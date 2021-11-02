Тренеры белорусской футбольной "молодежки" назвали состав на ноябрьские игры

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер молодежной сборной Беларуси (U-21) Сергей Ясинский назвал кандидатов на участие в отборочных матчах первенства Европы 2023 года с футболистами Греции и Лихтенштейна, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В расширенный список включены 25 игроков:

вратари - Артем Макавчик ("Энершетик-БГУ", Минск), Даниил Шапко ("Сморгонь"), Данила Сокол ("Арсенал", Дзержинск);

защитники - Дмитрий Прищепа ("Крылья Советов", Самара, Россия), Никита Супранович (БАТЭ, Борисов), Никита Халимончик ("Неман", Гродно), Роман Вегеря ("Арсенал", Дзержинск), Даниил Мирошников ("Энергетик-БГУ", Минск), Максим Касабар ("Минск"), Алексей Шалашников ("Ислочь", Минский район), Александр Михаленко ("Днепр", Могилев);

полузащитники - Кирилл Зинович ("Локомотив", Москва, Россия), Роман Давыскиба ("Динамо", Минск), Олег Никифоренко ("Рух", Брест), Ярослав Орешкевич ("Динамо", Брест), Виктор Сотников ("Шахтер", Солигорск), Андрей Рылач ("Энергетик-БГУ", Минск), Валерий Бочеров ("Слуцк"), Максим Мякиш ("Ислочь", Минский район);

нападающие - Владислав Ложкин ("Динамо", Минск), Егор Богомольский ("Минск"), Александр Шестюк ("Динамо", Брест), Владислав Морозов ("Ислочь", Минский район), Андрей Потапенко ("Слуцк"), Глеб Жердев ("Славия", Мозырь).

С 8 ноября белорусская команда будет готовиться в Минске, а затем отправится в Триполис, где 12 ноября в своем пятом матче квалификационной группы D встретится с греческими сверстниками. После этого поединка белорусы 16 ноября сыграют в гостях у аутсайдера турнира сборной Лихтенштейна.

На старте отборочного этапа молодежного чемпионата Старого Света подопечные Сергея Ясинского потерпели три поражения подряд: дома от исландцев (1:2) и греков (0:2), а на выезде от португальцев (0:1). Затем в Борисове была одержана крупная победа над командой Лихтенштейна - 6:0.

Положение в группе D сейчас таково: Португалия - 9 очков (3 матча), Греция - 8 (4), Кипр - 7 (3), Исландия - 4 (3), Беларусь - 3 (4), Лихтенштейн - 0 (5).

Напрямую в финальную стадию молодежного Евро-2023 попадут победители девяти квалификационных групп, а также лучшая из команд, которые финишируют вторыми. Остальные восемь сборных, которые займут вторые места, проведут поединки плей-офф за четыре путевки в финал. Финальная часть молодежного континентального первенства с участием 16 лучших команд пройдет на аренах Грузии и Румынии, футболисты которых освобождены от отборочного этапа.-0-