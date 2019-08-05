Тренеры ХК "Динамо-Минск" провели первый отсев игроков перед стартом турнира в Нижнем Новгороде

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб хоккейного клуба "Динамо-Минск" провел первый отсев игроков перед стартом турнира в Нижнем Новгороде, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского клуба.

На Кубок губернатора отправились 34 игрока. Перед отъездом в Нижний Новгород были расторгнуты пробные контракты с голкипером Дмитрием Мильчаковым, защитником Владиславом Барковским, нападающими Николаем Сытым и Ильей Казьяниным. В Минске из-за проблем со здоровьем голкипер Михаил Карнаухов, нападающие Сергей Костицын и Александр Когалев. Даниил Бокун также не попал в выездной состав и будет работать по индивидуальной программе.

Легионеры "зубров" Юнас Энрот, Марк-Андре Граньяни, Стефан Эллиотт и Дрю Шор прилетят в Беларусь в конце недели и присоединятся к команде сразу после турнира в Нижнем Новгороде.

На Кубке губернатора минчане сыграют в четырех матчах: 7 августа с "Хумо" (Ташкент), 8 августа с московским "Динамо", 10 августа - с нижегородским "Торпедо", а 11 августа состоятся игры плей-офф за первое и третье места.

После возвращения из России "зубры" выступят в розыгрыше Кубка Беларуси, который пройдет 17-18 августа в Орше, а с 20 по 25 августа в Риге примут участие в Кубке Латвийских железных дорог.

12-й сезон в Континентальной лиге стартует 1 сентября, в регулярном чемпионате примут участие 24 команды, которые традиционно разделены на Западную и Восточную конференции. Минские динамовцы выступят на Западе в дивизионе Тарасова. Первый матч проведут 2 сентября на своей площадке против нижнекамского "Нефтехимика".-0-