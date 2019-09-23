Тренеры минского "Динамо" назвали состав на выездную серию в чемпионате КХЛ

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб минского "Динамо" обнародовал имена 28 хоккеистов, которые отправятся на выездную серию матчей чемпионата КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт хоккейного клуба.
В состав команды на время выездной серии вошли Юнас Энрот, Александр Осипков, Михаил Карнаухов, Марк-Андре Граньяни, Дмитрий Дерябин, Стефан Эллиотт, Кирилл Готовец, Дмитрий Знахаренко, Олег Евенко, Роман Дюков, Владислав Еременко, Никита Устиненко, Даниил Бокун, Вячеслав Грецкий, Артем Демков, Андрей Костицын, Франсис Паре, Александр Китаров, Андрей Степанов, Игорь Мартынов, Дрю Шор, Тему Пулккинен, Евгений Ковыршин, Михаил Стефанович, Александр Когалев, Никита Феоктистов, Шейн Принс, Илья Казьянин.
В список травмированных внесены Павел Денисов, Александр Павлович, Андрей Павленко, Сергей Костицын. По медицинским показаниям в Минске остается и нападающий Артем Аносов.
Находятся в фарм-клубах Николай Сытый, Илья Литвинов, Иван Дроздов, Дмитрий Желнеровский, Никита Толопило.
"Динамо" предстоит сыграть с нижегородским "Торпедо" (24 сентября), череповецкой "Северсталью" (26 сентября) и нижнекамским "Нефтехимиком" (28 сентября). На "Минск-Арену" подопечные Крэйга Вудкрофта вернутся 1 октября и проведут домашнюю встречу с "Сочи".
Минское "Динамо" занимает восьмое место в Западной конференции с 8 очками после 8 игр. Торпедовцы находятся на четвертой позиции с 12 очками после 10 игр. "Северсталь" замыкает турнирную таблицу (9 игр, 5 очков). "Нефтехимик" расположился на девятой позиции в Восточной конференции (9 игр, 7 очков).-0-