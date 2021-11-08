Тренинг-кэмп национальной сборной Беларуси по хоккею стартовал на "Минск-Арене"

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На "Минск-Арене" стартовал тренинг-кэмп национальной сборной Беларуси по хоккею. Состав дружины на ноябрьскую международную паузу будет экспериментальным. В ней шанс проявить себя получат в том числе хоккеисты из экстралиги, а также потенциальные новички сборной, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

Главный тренер команды Крэйг Вудкрофт вызвал на сбор следующих хоккеистов:

Вратари: Константин Шостак ("Северсталь", КХЛ), Сергей Большаков ("Динамо-Минск", КХЛ), Иван Кульбаков ("Динамо", Москва, КХЛ);

Защитники: Данила Паливко ("Адмирал", КХЛ), Дмитрий Дерябин, Сергей Сапего, Павел Денисов, Владислав Еременко (все - "Динамо-Минск", КХЛ), Михаил Ковалев, Павел Воронов (оба - "Гомель"), Илья Сушко ("Брест"), Роман Дюков, Даниил Бокун (оба - "Шахтер"), Артем Волченков, Данил Мокрушев (оба - "Металлург").

Нападающие: Роман Горбунов, Никита Пышкайло, Илья Усов (все - "Динамо-Минск", КХЛ), Герман Нестеров ("Витязь", КХЛ), Александр Скоренов ("СКА-Нева", ВХЛ), Иван Дроздов ("Спартак", КХЛ), Артур Гаврус ("Металлург"), Егор Гайнетдинов ("Юность"), Олег Качеловский, Нассер Субхи (оба - "Барс", ВХЛ), Илья Литвинов (АКМ, Новомосковск, ВХЛ), Даниил Собко ("Лида"), Алексей Котеловский ("Шахтер"), Максим Мельников ("Локомотив"), Никита Ремезов ("Неман").

Сбор на "Минск-Арене" продлится в течение двух дней, после чего белорусская команда отправится в Словению, где сыграет на "Турнире четырех наций" против хозяев, а также сборных Австрии и Франции.

Соревнования продлятся 11-13 ноября в Есенице. В стартовый день турнира белорусы померятся силами с австрийцами. На следующий день пройдет матч с дружиной Словении. Встреча против сборной Франции пройдет в заключительный день стартов.

Напомним, что ассистировать Крэйгу Вудкрофту во время ноябрьской международной паузы будет тренер московского "Спартака" Константин Кольцов.-0-