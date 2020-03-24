Третий этап "Детской лиги плавания" собрал в Бресте 250 юных спортсменов

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третий этап турнира "Детская лига плавания" собрал в Бресте 250 юных спортсменов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе БФП.

Состязания прошли в Брестском бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса. Пловцы выступили в трех возрастных категориях (2008-2009, 2010-2011 и 2012-2013 годов рождения), 10 личных дисциплинах и эстафетном плавании. По итогам состязаний были переписаны 25 рекордов турнира.

Для удобства болельщиков в холле бассейна проходила прямая онлайн-трансляция соревнований.

Планируется, что в Бресте 21-25 апреля пройдет чемпионат Беларуси по плаванию, который состоится при закрытых трибунах. Наибольшие ожидания на медали на главном старте четырехлетия у тренерского штаба сборной Беларуси по плаванию связаны с Ильей Шимановичем, Анастасией Шкурдай, комбинированной и смешанной эстафетой.

Олимпийские игры должны пройти в Токио с 24 июля по 9 августа.-0-