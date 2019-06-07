Третий этап Кубка виртуозов руля по джимхане пройдет в Молодечно 8 июня

Очередные соревнования среди белорусских спортсменов и автолюбителей состоятся в эту субботу в Молодечно на площадке возле Ледового дворца по адресу: улица Великий Гостинец, 102, сообщили БЕЛТА организаторы. Третий этап Кубка виртуозов пройдет при поддержке Молодечненского райисполкома и УГАИ УВД Минской области. В отдельных зачетах выступят как спортсмены-профессионалы, так и автолюбители. Отдельно заезды проведут сотрудники ГАИ Минской области. В состязаниях среди профессионалов примут участие Александр Цедрик, Дмитрий Баркан, Алексей Шендюков, Артур Амбарцумян, Василий Рассулин, Андрей Барановский, Алексей Коновальчик и другие. В перерывах между заездами зрителей ждут подарки от партнеров и музыкальные номера. Начало – в 13:00. Вход свободный.

Информационный партнер соревнований – Белорусское телеграфное агентство.

Партнеры соревнований: ТД "Форсаж", компания "Свиат", ООО "Флагбай", ОАО "Машпищепрод".

Информационная поддержка: 8-й телеканал, портал ABW.BY, портал 1K.BY, портал TUT.BY, Радио "Пилот-ФМ", портал FreeSMI, "Фейсбук" Афиша Минск.