Третье место в турнире "Золотая шайба" заняла команда "Атлант"

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На малой арене "Чижовка-Арены" завершился матч за бронзовые награды республиканских соревнований "Золотая шайба" в старшей возрастной группе. Хоккеисты "Атланта" нанесли поражение "Принеманским ястребам" со счетом 8:1 и завоевали бронзовые награды, передает корреспондент БЕЛТА.

Преимущество команды из Кобринского района во время встречи было ощутимым. "Атлант" в финальных соревнованиях претендовал на первое место в группе Б, но уступил это право "Соколу" из Горок (Могилевская область).

Примечательно, команда из Брестской области второй год подряд становится бронзовым призером. В 2018-м третье место заняли юные хоккеисты лунинецкого "Олимпа".

Финальный матч "Золотой шайбы" в старшей возрастной группе в дивизионе А состоится сегодня на малой площадке "Чижовка-Арены" в 14.00. "Грифоны" сыграют с "Соколом".-0-