Три белорусских биатлониста вышли в финал суперспринта на ЧЕ в "Раубичах"

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусских биатлониста вышли в финал суперспринта на чемпионате Европы в "Раубичах", передает корреспондент БЕЛТА.

Белорус Антон Смольский показал лучший результат, преодолев дистанцию за 7 мин. 53,4 сек. Его товарищ по команде Виктор Кривко стал третьим (отставание 14,7 сек.). На второй позиции разместился россиянин Эдуард Латыпов (отставание 14,3 сек.).

Еще один белорус Сергей Бочарников расположился на 17-м месте итогового протокола (отставание 37,6 сек.).

В финал, который начнется сегодня в 17.30, выходят 30 лучших спортсменов по итогу гонки.

Продолжатся соревнования сегодня квалификацией суперспринта у девушек. Среди белорусских спортсменок отобраться в число финалисток постараются Елена Кручинкина, Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Кручинкина и Аделина Сабитова.

Всего участие в континентальном форуме в составе 40 команд принимают около 300 спортсменов.

Продолжатся соревнования 27 февраля супермикстом и смешанной эстафетой, 29 февраля пройдут мужские и женские спринты. Завершатся состязания 1 марта гонками преследования.

Континентальное первенство было перенесено в "Раубичи", поскольку из-за теплой погоды в Эстонии организаторы не смогли гарантировать условия, необходимые для мероприятия. Министерство спорта и туризма Беларуси, а также представители РЦОП "Раубичи" заявили о готовности принять форум.-0-

Фото Дениса Костюченко