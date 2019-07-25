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Три белорусских футбольных клуба оштрафованы за поведение болельщиков

Спорт 25.07.2019 | 10:31
Чемпионат Беларуси по футболу-2019 Новости темы Чемпионат Беларуси по футболу-2019
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25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три ведущих белорусских футбольных клуба оштрафованы за поведение болельщиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в ассоциации "Белорусская федерация футбола".

По итогам заседания Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам АБФФ принято решение наказать футбольные клубы "БАТЭ", "Динамо-Минск" и "Динамо-Брест" за поведения их болельщиков. Штраф для каждой из команд составил 50 базовых величин (1 БВ сейчас равна Br25,5).

ФК "БАТЭ" и "Динамо-Минск" наказаны за скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений на стадионе до, во время и после матчей (ст.77 Дисциплинарного кодекса АБФФ). Брестское "Динамо" оштрафовано за использование болельщиками на стадионе пиротехнических изделий до, во время и после матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию (ст.79 ч.1 Дисциплинарного кодекса АБФФ).

17-й тур чемпионата Беларуси по футболу состоится 9-11 августа, а матчи розыгрыша Кубка Беларуси 1/16 финала пройдут 27-28 июля.-0-

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Теги
БАТЭ, ФК Динамо-Минск, футбол, чемпионат Беларуси, штраф
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