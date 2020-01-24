Три белорусских гандболиста номинированы в символическую сборную чемпионата Европы

Никита Вайлупов. Фото пресс-службы БФГ

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусских гандболиста могут попасть в символическую сборную чемпионата Европы, который завершается в шведской столице, сообщает корреспондент БЕЛТА. В число 40 претендентов на 7 позиций вошли полусредний сборной Беларуси Владислав Кулеш, линейный Артем Королек и правый крайний Никита Вайлупов, который с 42 голами занимает второе место в списке лучших снайперов континентального первенства. Артем Королек. Фото пресс-службы БФГ Голосование на сайте Европейской федерации гандбола завершится 25 января, а окончательный состав символической сборной 14-го чемпионата Старого Света ЕГФ объявит в последний день турнира 26 января. Сегодня в Стокгольме состоятся два полуфинала: Норвегия - Хорватия, Испания - Словения. Победители полуфинальных баталий 26 января встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а неудачники 25 января поспорят за бронзовые награды. В субботу сборные Германии и Португалии проведут матч за 5-е итоговое место. Два года назад в Хорватии золото европейского первенства завоевали гандболисты Испании, победившие в финале команду Швеции (29:23), бронзовыми призерами стали французы, обыгравшие датчан (32:29). Сборная Беларуси заняла 10-е итоговое место, так же, как и на нынешнем турнире. Лучшим результатом белорусских гандболистов на чемпионатах Европы является 8-е место, завоеванное в 1994 году в Португалии.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!