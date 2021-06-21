21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белорусских волейбольных клуба представят страну в еврокубках. Такая информация содержится на официальном сайте Белорусской федерации волейбола, сообщает БЕЛТА.

"Минчанка" стартует в женской Лиге чемпионов, а солигорский "Шахтер" - в аналогичном турнире среди мужских команд. Столичный "Строитель" выступит в розыгрыше Кубка вызова ЕКВ - третьего по значимости еврокубкового старта.

Стоит отметить, что для участия в еврокубковых соревнованиях 2022 года заявилось рекордное количество команд - 197 дружин из 36 национальных федераций. Своих соперников представители Беларуси узнают 25 июня, когда пройдет торжественная жеребьевка.-0-