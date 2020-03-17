17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три этапа "Бриллиантовой лиги" по легкой атлетике перенесены из-за коронавируса. Такая информация размещена на сайте Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Этап в Катаре должен был пройти 17 апреля. Еще два этапа планировалось провести в Китае 9 и 16 мая. Решение о переносе было принято после консультации с организационными комитетами, местными властями и органами управления спортом.

Оргкомитет планирует провести этап "Бриллиантовой лиги" в Шанхае 13 августа. Новые даты для состязаний в Дохе и перенесенного второго этапа в Китае еще не объявлены. Возможно, соревнования пройдут после финала "Бриллиантовой лиги" в Цюрихе, запланированного на 9-11 сентября. Затем будут определены победители лиги, если это позволит ситуация в мире.

В пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики отметили, что белорусские спортсмены готовятся в штатном режиме к главному старту четырехлетия.

Ранее World Athletics совместно с Министерством спорта и туризма и Белорусской федерацией легкой атлетики приняли решение перенести командный чемпионат мира по спортивной ходьбе, который должен был состояться в Минске 2-3 мая.-0-