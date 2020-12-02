Три футболиста "Шахтера" включены в сборную 30-го тура чемпионата Беларуси

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три футболиста солигорского "Шахтера" включены в символическую сборную 30-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сербский защитник новоиспеченных чемпионов страны Никола Антич попал в команду тура завершившегося турнира в восьмой раз. Его соотечественник полузащитник Игорь Иванович - в четвертый, впервые - российский форвард Артем Архипов, который также признан лучшим игроком последнего тура минувшего белорусского первенства. Кроме них в сборную заключительного игрового дня вошли Сергей Игнатович, Артем Милевский (оба - "Динамо", Брест), Егор Филипенко (БАТЭ, Борисов), Владислав Жук ("Славия", Мозырь), Антон Шрамченко ("Минск"), Липе Велозу ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Дмитрий Рекиш ("Белшина", Бобруйск), Всеволод Садовский ("Рух", Брест).

Итоговая таблица 30-го национального первенства: "Шахтер" - 59 очков, БАТЭ (Борисов) - 58, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 56, "Динамо" (Брест) - 54, "Неман" (Гродно) - 53, "Динамо" (Минск) - 52, "Ислочь" (Минский район) - 45, "Рух" (Брест) - 44, "Славия" (Мозырь) - 39, "Энергетик-БГУ" (Минск) - 38, "Минск" - 38, "Витебск" - 36, "Городея" - 31, "Слуцк" - 27, "Белшина" (Бобруйск) - 21, "Смолевичи" - 14.

Лучшим бомбардиром турнира стал форвард БАТЭ Максим Скавыш, забивший 19 мячей.

Высшую лигу покидают "Белшина" и "Смолевичи", которых в следующем сезоне заменят две лучшие команды первой лиги - речицкий "Спутник" и "Гомель". Футболисты "Слуцка" и минские "Крумкачы" 15 и 19 декабря проведут переходные матчи за право выступать в элитном дивизионе чемпионата Беларуси в 2021 году.-0-