Три футболиста "Шахтера" вошли в сборную 6-го тура футбольного чемпионата Беларуси

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В символическую сборную 6-го тура футбольного чемпионата Беларуси вошли 3 представителя солигорского "Шахтера", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В прошедшем туре футболисты "Шахтера" уверенно переиграли на выезде чемпиона страны брестское "Динамо" (2:0), после чего в команду тура попали голкипер Александр Гутор, а также защитник Александр Сачивко и полузащитник Игорь Иванович. Кроме солигорских футболистов в сборную вошли минские динамовцы Евгений Шикавка и лучший игрок 6-го тура Иван Бахар, два представителя гродненского "Немана" - Андрей Васильев и Павел Забелин, а также Мухаммед Бала ("Слуцк"), Момо Янсане ("Ислочь", Минский район), Роман Грибовский ("Минск") и Боян Настич (БАТЭ, Борисов), который в третий раз попал в символическую сборную.

Результаты всех игр 6-го тура: "Смолевичи" - "Динамо" (Минск) - 1:3, "Динамо" (Брест) - "Шахтер" (Солигорск) - 0:2, "Славия" (Мозырь) - "Минск" - 1:3, "Неман" (Гродно) - "Энергетик-БГУ" (Минск) - 3:0, "Городея" - БАТЭ (Борисов) - 0:2, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Рух" (Брест) - 0:0, "Слуцк" - "Белшина" (Бобруйск) - 3:2, "Ислочь" - "Витебск" - 2:0.

Турнирное положение после шести туров: "Слуцк" - 13 очков, "Ислочь" - 12, "Торпедо-БелАЗ" - 11, БАТЭ, "Витебск" - по 10, "Динамо" (Минск), "Минск", "Энергетик-БГУ", "Городея", - по 9, "Неман", "Шахтер", "Рух" - по 8, "Динамо" (Брест), "Славия" - по 7, "Смолевичи" - 3, "Белшина" - 2.

Бомбардирскую гонку возглавляет минский динамовец Евгений Шикавка, забивший четыре гола.

В следующем туре встречаются:

1 мая "Энергетик-БГУ" - "Смолевичи";

2 мая "Минск" - "Торпедо-БелАЗ", "Рух" - "Городея", "Динамо" (Минск) - "Слуцк";

3 мая "Белшина" - "Динамо" (Брест), "Витебск" - "Славия", БАТЭ - "Неман", "Шахтер" - "Ислочь".-0-