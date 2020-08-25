Три игрока БАТЭ вошли в сборную 22-го тура футбольного чемпионата Беларуси

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три представителя борисовского БАТЭ включены в символическую сборную 22-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Опытный полузащитник борисовского клуба Павел Нехайчик в четвертый раз попал в число лучших игроков тура, а его товарищи по команде - голкипер Денис Щербицкий и защитник Александр Филипович - впервые вошли в сборную игрового дня.

Кроме борисовчан в символическую сборную 22-го тура включены Николай Януш, Дмитрий Юсов (оба - "Ислочь", Минский район), минские динамовцы Доминик Динга и Евгений Шикавка, Дмитрий Рыжук ("Минск"), Дмитрий Рекиш ("Белшина", Бобруйск), Артем Концевой ("Рух", Брест) и Душан Бакич ("Энергетик-БГУ", Минск).

Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: "Шахтер" (Солигорск) - 43 очка (22 матча), БАТЭ - 43 (22), "Неман" (Гродно) - 38 (21), "Ислочь" - 35 (22), "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - 35 (22), "Динамо" (Минск) - 33 (21), "Энергетик-БГУ" - 34 (22), "Рух" - 33 (22), "Витебск" - 30 (22), "Динамо" (Брест) - 29 (20), "Славия" (Мозырь) - 24 (20), "Слуцк" - 21 (21), "Городея" - 20 (22), "Минск" - 19 (19), "Белшина" - 19 (22), "Смолевичи" - 14 (20).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард "Шахтера" Джасурбек Яхшибоев, в активе которого 12 мячей.

В следующем туре встречаются: "Рух" - "Неман", "Белшина" - "Ислочь", "Шахтер" - "Витебск", "Торпедо-БелАЗ" - "Славия", "Энергетик-БГУ" - "Слуцк", "Минск" - "Городея", БАТЭ - "Смолевичи", "Динамо" (Минск) - "Динамо" (Брест).-0-