Три представителя Беларуси вошли в состав постоянных комиссий ЕОК

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три представителя Беларуси вошли в состав постоянных комиссий Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.
Полина Головина включена в состав комиссии по устойчивому развитию и активному обществу, Ирина Малеваная - в медицинскую и антидопинговую комиссию. Ксения Санкович продолжит, как и ранее, работу в составе комиссии по гендерному равенству в спорте.
В Шаморине (Словакия) состоялось заседание Исполкома ЕОК, где были заслушаны доклады о подготовке к III Европейским играм 2023 года, представлены и утверждены составы постоянных комиссий ЕОК. В работе Исполкома ЕОК и 41-го семинара ЕОК принимали участие начальник отдела международных отношений НОК Беларуси Василий Юрчик и член исполкома ЕОК Георгий Катулин.
В ходе семинара также состоялись презентации лучших практик комиссий спортсменов различных олимпийских комитетов, а также сделаны доклады о Европейских юношеских фестивалях (ЕЮОФ).-0-