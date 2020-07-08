Три представителя "Энергетика-БГУ" вошли в сборную 16-го тура футбольного чемпионата Беларуси

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сразу три представителя минского "Энергетика-БГУ" включены в символическую сборную 16-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После сенсационной гостевой виктории "студентов" над 15-кратным чемпионом страны борисовским БАТЭ (1:0) в число 11 лучших футболистов минувшего тура вошли автор победного гола узбекский полузащитник Шахбоз Умаров, а также его партнеры по команде голкипер Денис Садовский и защитник Артем Шкурдюк. Кроме того, в сборную тура попали два игрока солигорского "Шахтера" Виталий Лисакович и Дмитрий Подстрелов, а также Алексей Вакулич ("Смолевичи"), Артем Рахманов ("Рух", Брест), Андрей Васильев ("Неман", Гродно), Максим Слюсар ("Славия", Мозырь), Артем Милевский ("Динамо", Брест) и Сергей Архипов ("Городея").

Лучшим игроком стартового тура второго круга 30-го национального первенства был признан Виталий Лисакович, который вместе с Джасурбеком Яхшибоевым из "Энергетика-БГУ" возглавляет бомбардирскую гонку, забив девять мячей.

Турнирное положение: БАТЭ (Борисов) - 30 очков (16 матчей), "Шахтер" - 30 (16), "Неман" - 29 (15), "Энергетик-БГУ" - 29 (16), "Торпедо-БелАЗ" - 26 (16), "Динамо" (Брест) - 26 (16), "Динамо" (Минск) - 23 (16), "Ислочь" (Минский район) - 23 (16), "Витебск" - 22 (16), "Рух" - 22 (16), "Славия" - 21 (16), "Слуцк" - 18 (16), "Городея" - 16 (16), "Минск" - 15 (14), "Смолевичи" - 11 (15), "Белшина" (Бобруйск) - 7 (16).

В следующем туре встречаются:

10 июля

"Смолевичи" - "Ислочь";

11 июля

"Белшина" - "Торпедо-БелАЗ", БАТЭ - "Славия", "Шахтер" - "Городея";

12 июля

"Энергетик-БГУ" - "Рух", "Динамо" (Минск) - "Минск", "Витебск" - "Неман".

Матч "Динамо" (Брест) - "Слуцк" перенесен на 12 августа.-0-