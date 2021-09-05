5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три серебряные медали завоевали белорусские спортсмены в третий день Игр стран СНГ в Казани, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Свой вклад в копилку белорусской дружины внесли представители отечественной школы бокса. В весе 60 кг отличился Кирилл Станкевич. В категории 66 кг медаль выиграл Владислав Кузнецов. Еще одна награда у Никиты Бруева (70 кг).

Таким образом, белорусские спортсмены уже выиграли в Казани два золота, девять серебряных и шесть бронзовых наград. Они занимают шестое место в общем зачете мультиспортивного форума.

Тройку сильнейших составляют дружины России (40-15-12), Узбекистана (14-14-8) и Казахстана (6-12-27).

Игры стран СНГ завершатся 11 сентября. В них принимают участие 1 139 спортсмена от 14 до 23 лет. В программу состязаий включены 16 видов спорта, в которых разыгрываются 182 комплекта наград. На соревнованиях задействованы более 400 судей и рефери, а также 1 074 волонтера.-0-