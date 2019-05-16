Три ведущие белорусские грации выступят на ЧЕ по художественной гимнастике в Баку

Екатерина Галкина во время тренировки. Фото из архива

16 мая, Минск /Александр Новиков - БЕЛТА/. Екатерина Галкина, Анастасия Салос и Алина Горносько представят Беларусь на стартующем в Баку 35-м чемпионате Европы по художественной гимнастике, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Белорусской ассоциации гимнастики.

Ведущие спортсменки поборются за награды в индивидуальных видах, в столице Азербайджана выступят также юниорки - Полина Александрова, Маргарита Яцевская, Полина Сланчевская, Полина Ковалева, Виктория Подкидыш и Евгения Кель.

Фаворитами состязаний являются российские спортсменки Дина и Арина Аверины, Александра Солдатова, Линой Ашрам из Израиля, украинка Влада Никольченко. Как отметили в тренерском штабе команды, белорусок также по праву считают претендентками на медали континентального форума.

Турнир стартует сегодня с квалификации, по итогам которой 18 мая будут вручены медали в командной борьбе. Всего будет разыграно восемь комплектов наград, взрослые гимнастки выступят только индивидуальных упражнениях, юниорки - в групповых. Итоговые места и награды в Национальном гимнастической арене Баку будут разыграны 19 мая.

На помост чемпионата Европы выйдут 200 спортсменок из 35 стран. Баку в четвертый раз принимает континентальный форум, предыдущие проходили в 2007, 2009 и 2014 годах. В текущем сезоне гимнастки уже соревновались в столице Азербайджана на этапе Кубка мира, а после европейского форума, в сентябре, здесь состоится главный старт сезона - чемпионат мира.