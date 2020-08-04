Три жодинских торпедовца вошли в сборную 20-го тура футбольного чемпионата Беларуси

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три представителя жодинского "Торпедо-БелАЗа" включены в символическую сборную 20-го тура футбольного чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Бразильский полузащитник автозаводцев Габриэл Рамос в четвертый раз попал в команду тура, его коллега по амплуа Андрей Хачатурян - в третий, нападающий Дмитрий Антилевский - впервые. Также в сборную минувшего тура вошли Артур Слабашевич, Даниэл Стойкович (оба - "Неман", Гродно), Сергей Игнатович ("Динамо", Брест), Александр Сачивко ("Шахтер" Солигорск), Денис Гречихо ("Рух", Брест), Николай Януш, Александр Макась (оба - "Ислочь", Минский район), Леонид Ковель ("Белшина", Бобруйск).

Лучшим игроком прошедшего тура признан форвард "Ислочи" Николай Януш, оформивший голевой дубль в гостевом победном поединке с мозырской "Славией" - 4:2.

Турнирную таблицу сейчас возглавляет солигорский "Шахтер", набравший 40 очков в 20 проведенных играх, по 37 баллов у борисовского БАТЭ (20 матчей) и гродненского "Немана" (19).

Матчи следующего тура состоятся 6-8 августа.-0-