Трое белорусских дзюдоистов отобрались на Олимпиаду в Токио

22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация дзюдо обнародовала последний рейтинг-лист дзюдоистов планеты в преддверии Олимпийских игр в Токио, сообщает БЕЛТА.

Путевки на Игры в столице Японии от Беларуси завоевали Дмитрий Миньков (весовая категория - 66 кг), Никита Свирид (100 кг) и Марина Слуцкая (свыше 78 кг).

Квалификационный период, который изначально планировалось закончить в июне 2020 года, был продлен до июня 2021-го и завершился сразу после чемпионата мира по дзюдо в Венгрии.

Соревнования по дзюдо на летних Олимпийских играх пройдут с 24 июля по 31 июля на арене "Ниппон Будокан". 386 спортсменов разыграют 15 комплектов медалей: по семь у мужчин и женщин, а также один в командных соревнованиях.-0-